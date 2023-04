FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS EUROPEAN AUTOS & AUTO PARTS TO 'NEGATIVE' (NEUTRAL)



- BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1620 (1915) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1170 (1240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 75 (65) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 375 (479) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 676 (600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1275 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES RS GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1000 PENCE - UBS CUTS VISTRY TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 725 (655) PENCE - UBS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 425 (400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'BUY'



