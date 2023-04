FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway vor Zahlen für das erste Quartal von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Essenslieferdienst dürfte über einen beschleunigten Auftragsrückgang berichten, aber das Ziel eines auf bereinigter Basis positiven operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von rund 225 Millionen Euro in diesem Jahr bekräftigen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sollte mit Erleichterung aufgenommen werden, nachdem die Aktie wegen Konjunktursorgen und begrenzter Vorhersagbarkeit der Umsatzentwicklung in diesem Jahr bislang schlecht gelaufen sei./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 06:47 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705