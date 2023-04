Limburg (ots) -Die Unternehmensgruppe AMADEUS ist mit Joey Kelly schon lange eng verbunden, sowohl über frühere Sponsorings als auch die generelle Freundschaft zu den Gesellschaftern, die sich über die Jahre aufgebaut hat. Der Musiker und begeisterte Sportler ist aktuell von seinem neuesten Abenteuer zurückgekehrt, bei dem er auch eine AMADEUS-Flagge im Gepäck hatte.Die AMADEUS Group hat sich in ihrer über 30-jährigen Firmengeschichte als eines der führenden Immobilienunternehmen im Rhein-Main-Gebiet etabliert. Das erfolgreich privat geführte Unternehmen mit Sitz in Limburg deckt in der Wohnungsbaubranche verschiedene Bereiche ab, darunter die Vermietung und den Bau neuer Wohnungen. Damit ist AMADEUS die namhafteste Bauträgergesellschaft der Region und nutzt ihren guten Namen, um soziale Projekte und Wohltätigkeitsvereine zu sponsern, wie zum Beispiel "Menschen für Kinder". Darüber hinaus trat die Unternehmensgruppe als Sponsor des bekannten Ausdauersportlers Joey Kelly auf, mit dem die AMADEUS-Gesellschafter inzwischen eine langjährige Freundschaft pflegen. Bei all seinen sportlichen Herausforderungen ist die AMADEUS-Flagge darum immer mit dabei.Panamericana-Tour: Joey Kelly wagt mit Familie besonderes AbenteuerJoey Kelly ist als Musiker der Kelly Family bekannt geworden - 2017 feierte diese ihr musikalisches Comeback. Die momentane Pause nahm Joey Kelly zum Anlass, um sich wieder leidenschaftlich dem Sport zu widmen. Als Ausdauersportler vollbringt er unglaubliche Höchstleistungen und die Liste seiner sportlichen Erfolge ist mit der Zeit sehr lang geworden. Er ist in seinem Leben unter anderem 50 Marathons gelaufen, hat 13 Mal den Ironman absolviert und viermal am Radmarathon Race Across America (RAAM) teilgenommen. Zudem macht er regelmäßig bei sportlichen Spendenmarathons auf wichtige Hilfsprojekte aufmerksam und beteiligt sich an Events mit sportlichem Charakter. Auch das Reisen spielt im Leben von Joey Kelly und seiner Familie eine große Rolle. Vor einigen Tagen ist er von seinem neuesten Abenteuer nach Deutschland zurückgekehrt. Im vergangenen Jahr hatte er sich auf den Weg gemacht, die Panamericana zu bereisen, die längste Schnellstraße der Welt, die sich von Nord nach Süd auf einer Länge von 30.000 Kilometern über den gesamten amerikanischen Kontinent erstreckt. Mit dabei waren seine Frau Tanja und seine vier Kinder Luke, Leon, Lilian und Lisann. Ohne Geld ist die Familie aufgebrochen und hat sich allein durch Spenden, Tauschgeschäfte und diverse Arbeiten finanziert. Auf ihrem Roadtrip haben sie auf zwei Etappen insgesamt 13 Länder durchquert. Die erste Etappe führte sie von Kanada, über die USA, Mexiko, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica bis nach Panama. Auf der zweiten Etappe ging es von Kolumbien über Ecuador, Peru, Chile nach Argentinien. Die gesamte Challenge ist von einem Kamerateam und einem Fotografen begleitet worden. Ob Joey und seine Familie die Panamericana Challenge wirklich erfolgreich zu Ende bringen konnten und welche Herausforderungen sie dabei zu meistern hatten, zeigt RTLZWEI ab Herbst 2023 in neun Episoden.AMADEUS Group verbindet enge Freundschaft mit Joey KellyDie AMADEUS Group unterstützt inzwischen Joeys Sohn Luke, der als Amateursportler an Läufen, Radrennen und weiteren sportlichen Herausforderungen teilnimmt. Allerdings ist Vater Joey bereits seit einigen Jahren freundschaftlich eng mit den AMADEUS-Gesellschaftern Dirg Parhofer und Volker Deifel verbunden. Aufgrund dieser Freundschaft ist es auch Joey Kelly, der die Flagge der AMADEUS Group während des Amerika-Roadtrips im Gepäck hatte und mit ihr auf etlichen Bildern zu sehen ist. Wie eng das Verhältnis zwischen dem Musiker und dem Limburger Bauunternehmen über die Jahre geworden ist, zeigt auch ein Blick auf das aktuelle Bauvorhaben. Für das Frühjahr 2023 ist die Fertigstellung des Projekts "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" am Limburger ICE-Gebiet vorgesehen. Der erste Bauabschnitt wurde bereits fertiggestellt und übergeben. Im Oktober vergangenen Jahres konnte das Immobilienunternehmen bereits das Richtfest an der Baustelle feiern. Joey Kelly war als besonderer Ehrengast geladen und richtete nicht nur einige Worte an die Gäste, sondern stand im Anschluss auch für Fotos bereit und verteilte Autogramme. Es wird sicher nicht die letzte Veranstaltung sein, auf der die freundschaftliche Verbindung zwischen Joey Kelly und der AMADEUS Group ihren Ausdruck findet. Immerhin expandiert die Baugruppe weiter und hat bereits den Bau eines neuen Wohnobjekts begonnen. Mit "AMADEUS green II" entsteht in Offenbach ein nachhaltiger und energieeffizienter Gebäudekomplex in attraktiver Lage, um dem zunehmenden Wohnraumbedarf gerecht zu werden. Und auch für Joey Kelly wird die Panamericana-Tour hoffentlich nicht das letzte abenteuerliche Unterfangen gewesen sein, auf dem die AMADEUS-Flagge mit dabei ist.