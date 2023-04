NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Sie erwarte wenig Überraschungen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Bruttowarenvolumen des Online-Modehändlers dürfte im niedrigen einstelligen Prozentbereich gestiegen sein. Und nach einer gewissen anhaltenden Verschlechterung der Bruttomarge rechnet die Expertin mit einem nahezu ausgeglichenen operativen Ergebnis. Gleichwohl sei sie sich darüber im Klaren, dass das ungünstige Wetter angehalten habe, was die Entwicklung im zweiten Quartal beeinträchtigt haben könnte./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2023 / 17:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 05:30 / BST



