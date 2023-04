Dr. Ernst Konrad, Dr. Johannes Mayr (Eyb & Wallwitz): Die letzte Phase des Zinszyklus

11.04.2023 - Die FED hebt die Zinsen an, die Nachfrage kühlt sich ab und anschließend sinkt die Inflation. Soweit der Plan.

Zuletzt hat dies aber nicht mehr gut funktioniert. Nach Fortschritten in der zweiten Jahreshälfte 2022 ist der Disinflationsprozess zuletzt ins Stocken geraten und die Konjunkturdaten haben sich sogar verbessert. Gleichzeitig hat die Schieflage von US-Regionalbanken und die Notfallübernahme der Credit Suisse Erinnerungen an den Beginn der Finanzkrise 2007/08 geweckt.

Die Frage nach der Höhe des Zinsgipfels muss deshalb neu gestellt werden und bleibt entscheidend für die Marktentwicklung. Zugleich ist aber die Marktentwicklung auch zentral für die Höhe des Zinsgipfels. Stichwort: Finanzierungskonditionen. Was Henne und was Ei ist, ist also nicht so klar zuzuordnen. Zudem nehmen die Zielkonflikte zwischen Preis- und Finanzstabilität in der letzten Phase des Straffungszyklus zu. Das ist für Investoren sehr relevant ...