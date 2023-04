DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

MAGELLAN INH. C (EUR) CL52 FR0000292278 BAW/UFN

CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC Y9U6 FR0010135103 BAW/UFN

CARMIGNAC SECURIT.AWEOACC Y9U4 FR0010149120 BAW/UFN

BGF-WORLD MINING NAM.A2 MI97 LU0075056555 BAW/UFN