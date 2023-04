DJ Expertenrat: CO2-Ausstoß gesunken - Klimaziele nur teilweise erreicht

BERLIN (Dow Jones)--Nach Berechnungen des Expertenrats für Klimafragen sind Deutschlands Treibhausgasemissionen im vergangenen Jahr um etwa 1,9 Prozent gegenüber 2021 gesunken. Allerdings habe Deutschland seine Klimaziele 2022 nur teilweise erreicht. Damit bestätigte der Rat im Grundsatz die Berechnungen des Umweltbundesamts vom März. Der Expertenrat sieht Deutschland noch nicht auf einem nachhaltigen Weg zur Erreichung seiner Klimaziele, da der Rückgang in 2022 auf Sondereffekte beruht habe. Ohne das in Folge des Krieges in der Ukraine geringer als erwartet ausgefallene Wirtschaftswachstum hätten nach Berechnungen des Rats die Treibhausgasemissionen um rund 9 Millionen Tonnen höher gelegen als die berichteten 746 Millionen Tonnen.

"Das Emissionsgeschehen im Jahr 2022 war stark von der Energiepreiskrise geprägt. Insbesondere ist die deutliche Zielunterschreitung im Industriesektor im Wesentlichen auf energiepreisbedingte Produktionsrückgänge in der energieintensiven Industrie zurückzuführen und könnte daher von temporärer Natur sein", sagte Ratsmitglied Barbara Schlomann.

Mit dem Wissen von heute und den aktualisierten Daten wäre vergangenes Jahr ein Sofortprogramm auch für den Sektor Industrie notwendig gewesen, so der Rat.

Problematische Entwicklung im Verkehrssektor

Zudem hätten die CO2-Emissionem im Verkehrs- und Gebäudesektor wie bereits im Vorjahr auch 2022 oberhalb der im Klimaschutzgesetz vorgegebenen Zielwerte gelegen.

Im Verkehrssektor gebe es eine "problematische Entwicklung", da die Emissionen im zweiten Jahr in Folge gestiegen seien. Die Mobilität der Menschen sei wieder auf einem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Hier gibt es "keinerlei Trendwende, die eigentlich notwendig wäre", sagte die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats, Brigitte Knopf bei der Vorstellung der Studie.

Aufweichung der Ressortverantwortung erhöht Risiko

Entscheidend sei nun, dass die derzeit im Klimaschutzgesetz festgelegte Emissionsmenge kumuliert über das Jahrzehnt nicht überschritten werden dürfe. "Dieser Budgetansatz ist ein zentraler Grundgedanke des Gesetzes", betonte Knopf. "Eine mögliche Aufweichung der ausdrücklichen Ressortverantwortung sowie die verschiedenen Überlegungen zur Änderung des Steuerungsmechanismus im Klimaschutzgesetz erhöhen das Risiko für zukünftige Zielverfehlungen."

Dies sei insbesondere kritisch vor dem Hintergrund der bereits festgestellten enormen Herausforderungen für die Erreichung der Klimaschutzziele für die kommenden Jahre bis 2030. Insgesamt empfiehlt der Expertenrat der Bundesregierung, die vorgeschlagenen Änderungen des Klimaschutzgesetzes sehr sorgfältig auf Vor- und Nachteile zu prüfen. Der Budgetansatz sollte weiterverfolgt und klar umgesetzt werden.

Ende März hatte sich die Koalition aus SPD, Grünen und FDP darauf verständigt, dass die verbindlichen Sektorziele im Klimaschutzgesetz abgeschafft werden sollen. Stattdessen sollen die verschiedenen Sektoren beim Erreichen der Emissionsminderungen einander aushelfen dürfen. Die genaue Ausgestaltung dieser Einigung im Koalitionsausschuss steht allerdings noch aus.

