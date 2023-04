BERLIN (dpa-AFX) - Die Kreditinstitute in Deutschland und der EU haben nach Einschätzung des Bankenverbandes BdB die Bewährungsprobe der jüngsten Turbulenzen in den USA und der Schweiz gut bestanden. "Die Finanzindustrie ist deutlich robuster und widerstandsfähiger als zur Zeit der Weltfinanzkrise vor 15 Jahren", sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Sewing, am Montag. Die Banken in Deutschland und der EU seien in einer äußerst robusten Verfassung.

Europa habe bei der Bankenregulierung große Fortschritte gemacht. Die Institute seien heute mit Eigenkapital und Liquidität sehr gut ausgestattet, sagte Sewing, der auch Vorstandschef der Deutschen Bank ist. In den USA waren im März mehrere kleine Geldhäuser ins Straucheln geraten. In der Schweiz wurde die bereits zuvor kriselnde Credit Suisse per Notverkauf an die UBS aufgefangen. Das sorgte für Unruhe auf den Finanzmärkten und weckte Erinnerungen an den Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers im Jahr 2008, der als Auslöser der globalen Finanzkrise gilt.

"Die Probleme der Silicon Valley Bank und anderer US-Regionalbanken lassen sich nicht auf den europäischen Bankensektor übertragen", betonte Sewing. Die Credit Suisse wiederum sei letztlich Opfer einer Sondersituation geworden, "die erst recht keine Rückschlüsse auf den Zustand der europäischen Bankenbranche zulässt"./mar/DP/stw