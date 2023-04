Original-Research: First Tin Plc - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu First Tin Plc



Unternehmen: First Tin Plc

ISIN: GB00BNR45554



Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,57 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger



Zwei neue Zinnminen mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien. ESG-konform. Hohes Upside-Potenzial. DFS-Studien bis Ende 2023 geplant. Investitionsentscheidungen bis Q1 2024.



Steigende Nachfrage nach Zinn. Zinn ist ein wichtiger Werkstoff, wenn es um die fortschreitende Elektrifizierung der Welt geht. Gleichzeitig sind die Zinnvorkommen, insbesondere in Europa, begrenzt. Es wird erwartet, dass Zinn in absehbarer Zukunft aufgrund der steigenden Nachfrage zu Verknappungen kommen kann.



Durch die rasche Entwicklung hochwertiger Zinnvorkommen mit geringem Kapitaleinsatz in Deutschland und Australien konzentriert sich das Unternehmen darauf, ein Zinnlieferant in Ländern zu werden, in denen kein Krieg herrscht und das politische Risiko gering ist.



Zwei fortgeschrittene Zinnprojekte, Tellerhäuser und Taronga. Tier-1-Rechtsprechung (Deutschland und Australien), DFS für beide Projekte im Gange.



Starkes ESG-Engagement. Ziel einer abfallfreien Mine. Aufbau einer ethischen und zuverlässigen Zinnversorgung mit kohlenstoffarmer Elektrizität.



Wichtige Meilensteine sollen bald erreicht werden. Die DFS für das Taronga-Projekt sollte bis zum Jahresende 2023 fertiggestellt sein, damit anschließend eine Investitionsentscheidung getroffen werden kann. Die DFS für Tellerhäuser soll im ersten Halbjahr 2024 folgen. Das Unternehmen wurde von der International Tin Association auf den siebten Platz für das Projekt gesetzt, das am wahrscheinlichsten gebaut wird.



Starke Wirtschaftlichkeit. Die PFS für Tellerhäuser geht von 49 Mio. $ Capex und einem IRR von 55% aus. Die PFS für Taronga sieht 76 Mio. $ Capex und einen IRR von 59% bei 30.000 $/t Zinn vor.



Wachstumschancen. Das Unternehmen führt derzeit an beiden Projektstandorten Bohrungen zur Bestätigung, Erweiterung und Exploration durch.

Ein starkes und sehr erfahrenes Team auf dem Zinnmarkt, in der Metallurgie und vom Abbau bis zur Lieferung.



Auf der Grundlage unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel von 0,50 GBP (0,57 EUR) pro Aktie ermittelt und vergeben das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26809.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Uhrzeit der Fertigstellung des Research Report: 12.04.2023 18:00 Englische Fassung: 03.04.2023 10:00 Datum und Uhrzeit der ersten Weitergabe des Research Reports: 17.04.2023 12:00 Englische Fassung: 05.04.2023 10:00

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°