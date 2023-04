Eine große Überraschung war es nicht mehr: Nachdem Tesla bereits vor zwei Wochen Preisnachlässe durchgeführt hat, hatten Analysten noch weitere Rabatte in Aussicht gestellt. Am Freitag war es dann wieder so weit. Der E-Autobauer reduzierte in mehreren europäischen und asiatischen Märkten die Preise erneut.So bietet der Autobauer etwa das Model Y auf seiner deutschen Website für 41.990 Euro an. Damit ist der SUV nun 2.000 Euro billiger als zuvor. Bei den besser ausgestatteten Varianten und hochpreisigeren ...

