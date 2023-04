Berlin (ots) -Der Vorstandsvorsitzende des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA), Helmut Kneppe, fordert mit Blick auf die steigenden Pflegekosten, die Finanzierung der Pflege auf eine breitere Grundlage zu stellen und den Regelungs-Dschungel im Leistungssystem zu lichten."Die Not-Operationen am offenen Herzen unseres überholten Pflegesystems müssen ein Ende haben. Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das gilt auch für die Finanzierung der Pflegekosten, die bisher vor allem auf den Schultern der zunehmend überlasteten Beitragszahlenden ruht. Beides, die Organisation unserer Verantwortung gegenüber pflegebedürftigen Menschen und Pflegenden sowie die Finanzierung müssen wir grundlegend neu gestalten", sagte Kneppe.Zudem sprach er sich für eine deutliche Vereinfachung des Pflege-Leistungssystems aus. "Der Regelungs-Dschungel muss dringend vereinfacht werden. Die im Pflegeversicherungsrecht gewährten Ansprüche sind selbst für Experten kaum noch zu durchschauen. Die Leistungsbudgets sollten auch nicht an den Wohnort gebunden sein, sondern sich flexibler aus der gewünschten Leistungsart unabhängig vom Wohnort ergeben. Eine solche Flexibilisierung im Sinne einer sektorenübergreifenden Versorgung - flankiert mit einer subjektorientierten Qualitätssicherung (SQS) - kann eine am individuellen Bedarf orientierte Versorgung eher ermöglichen. Zudem könnten langwierige Diskussion- und Anpassungsprozesse zur Einordnung, Abgrenzung und Gleichberechtigung der Leistungsansprüche in unterschiedlichen Wohnformen vermieden werden, was die Entwicklung und Verbreitung neuer Wohn- und Versorgungsformen oft erschwert", sagte der KDA-Vorsitzende.https://kda.de/pflege-ist-eine-aufgabe-der-gesamten-gesellschaft/Pressekontakt:Solveig GieseckePressesprecherinKuratorium Deutsche AltershilfeWilhelmine-Lübke-Stiftung e.V.Michaelkirchstr. 17-1810179 BerlinTel.: +49 30 / 2218298 - 58Fax: +49 30 / 2218298 - 66E-Mail: solveig.giesecke@kda.deInternet: www.kda.deOriginal-Content von: Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine Lübke Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155541/5487331