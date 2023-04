Der chinesische Batterieproduzent hat für seinen neuen Zelltyp Anpassungen des Designs vorgenommen, womit sich der Innenwiderstand der Zelle halbiert. In nur zehn Minuten sollen Elektrofahrzeuge mit einer Laderate von 6C vollgeladen werden.Auf dem "China EV Forum 2023" in Peking präsentierte der Batterieproduzent China Aviation Lithium Battery Co. Ltd. (CALB) seine neuste Erfindung. Es ist eine Batteriezelle mit innovativer Struktur. Es handelt sich bei der Neuvorstellung um eine Rundzelle. Allerdings ist der Aufbau vergleichsweise ungewohnt. Bisherige Rundzellen haben ihren Plus- und Minuspol ...

Den vollständigen Artikel lesen ...