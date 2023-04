Düsseldorf/Plüderhausen (ots) -Zum zehnten Mal geht ein Monatsgewinn nach Baden-Württemberg: In diesem Monat freuen sich insgesamt 119 Gewinner*innen in Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis über 1,4 Millionen Euro. Besonderen Grund zur Freude haben drei von ihnen - denn sie gewinnen dank ihres gezogenen Postcodes 73655 CK 700.000 Euro und bekommen den Scheck persönlich überreicht von Lotterie-Botschafterin Katarina Witt. Und auch der gute Zweck gewinnt bei der Soziallotterie immer: Bei einer großen Postcode-Party mit zahlreichen Gewinner*innen erhält die Tafel Baden-Württemberg einen Scheck in Höhe von 300.000 Euro.Diesen Samstagmittag werden Sabine* und Susanne* so schnell nicht vergessen: Die beiden Nachbarinnen bekommen dank ihres gezogenen Postcodes 73655 CK und je eines Loses von Lotterie-Botschafterin Katarina Witt persönlich einen Scheck überreicht und erfahren ihre Gewinnsumme: jeweils 233.333 Euro! "Du auch?", sagt Sabine ungläubig und umarmt mit Freudentränen in den Augen ihre Nachbarin, die sie seit Kindheitstagen kennt und nur wenige Häuser entfernt wohnt. Auch Sabines Ehemann hat Glück und gewinnt dank eines Loses ebenfalls 233.333 Euro. Für den dritten Postcode-Monatsgewinner nehmen seine Kinder Adrian* und Lisa* stellvertretend den Scheck entgegen."Für mich ist es immer etwas Besonderes, den Monatsgewinnern diese tolle Nachricht persönlich zu überbringen", sagt Katarina Witt und strahlt mit den Gewinner*innen. "Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es schön zu sehen, wie viele Menschen zusammen mit ihrer Nachbarschaft feiern und sich nun kleine wie große Wünsche erfüllen können.""Das ist der Wahnsinn. Ich kann es gar nicht glauben", sagt Sabine. "Diesen Gewinn werden wir auf jeden Fall als Familie nutzen. Ich würde sagen: Jetzt alle Mann Koffer packen und dann ab nach Island. Und dann werde ich eine große Summe spenden." Und ihre Nachbarin Susanne sagt und lacht dabei: "Ich hätte niemals mit dieser unglaublichen Summe gerechnet. Ich war seit 40 Jahren nicht mehr im Urlaub. Ich glaube, jetzt ist es bald soweit. Ich möchte ebenfalls einen Teil dem guten Zweck weiterreichen."700.000 Euro für 116 Postleitzahl-GlückspilzeWährend sich die drei Postcode-Gewinner über die erste Hälfte der 1,4 Millionen Euro freuen, teilen sich 116 weitere Glückspilze mit insgesamt 173 Losen in der Postleitzahl 73655 ebenfalls 700.000 Euro, 4.046 Euro pro Los entspricht.Da einige der Glücklichen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 29 Gewinner*innen dürfen sich somit über 8.092 Euro freuen, 14 sogar über 12.138 Euro. Bei der großen Scheck-Überraschung am Plüderhäuser Badesee feiern alle Gewinner*innen zusammen mit ihren Angehörigen, Lotterie-Botschafterin Katarina Witt und dem Team der Deutschen Postcode Lotterie den Monatsgewinn. Auch Bürgermeister Benjamin Treiber hat es sich nicht nehmen lassen, vor Ort zu sein und zu gratulieren."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn nicht nur die Gewinner*innen in Plüderhausen dürfen sich freuen - alle Teilnehmer*innen in Baden-Württemberg machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 konnten in dem Bundesland bereits knapp 16 Millionen Euro für 420 soziale und grüne Projekte bereitgestellt werden. Darunter auch der Tafel-Landesverband Baden-Württemberg, dessen Vorsitzender Wolfhart von Zabiensky von Lotterie-Botschafterin Katarina Witt mit einem Förderscheck in Höhe von 300.000 Euro überrascht wird. "Besonders freut es mich, dass ich dem Tafel-Landesverband Baden-Württemberg einen großen Scheck für ihre so wichtige Arbeit überreichen konnte und damit die Hilfe genau dort ankommt, wo sie derzeit am Dringendsten benötigt wird."3,55 Millionen für die TafelnNicht nur die Tafel Baden-Württemberg wird von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt. Dank des Engagements ihrer Teilnehmer*innen fördert die Soziallotterie die Arbeit aller einzelnen Tafel-Landesverbände in Deutschland mit einer Gesamtsumme von insgesamt 3,55 Millionen Euro. Die Mittel werden unter anderem für nachhaltige Investitionen, Betriebskosten wie Miete und Strom oder die Einrichtung eines Nothilfefonds eingesetzt. Bei den rund 960 deutschen Tafeln retten mehr als 60.000 ehrenamtliche Helfer*innen täglich genießbare Lebensmittel und sorgen dafür, dass Obst, Brot, Milchprodukte und Co nicht unnötig im Müll landen. Pro Jahr werden rund 265.000 Tonnen Lebensmittel an mehr als zwei Millionen Bedürftige verteilt. Mehr dazu erfahren Sie hier (https://www.postcode-lotterie.de/projekte/charities/tafel-baden-wuerttemberg).Baden-Württemberg im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Baden-Württemberg konnten sich seit 2016 bereits über zehn Monatsgewinne freuen. Erst im November 2022 jubelten 71 Gewinner*innen im nur rund 50 Kilometer entfernten Nattheim über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Grund zur Freude hatten vor allem Gisela* und Conny*: Sie gewannen dank ihres Postcodes 89564 BY zusammen 700.000 Euro. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den drei größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, wie George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Rafael Nadal, Nadia Murad, und Toni Kroos und Katarina Witt. Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie ist Kai Pflaume.Pressekontakt:Pressekontakt Deutsche Postcode Lotterie:Nicolas BertholdMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTelefon: +49 211 94 28 38-39E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/5487349