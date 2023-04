Berlin (ots) -Die angespannte Personalsituation in den deutschen Krankenhäusern ist nicht erst seit der Pandemie ein Thema. Insbesondere in der Pflege, aber auch bei den Ärztinnen und Ärzten macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Auf der anderen Seite sind die Krankenhaus-Fallzahlen zuletzt deutlich gesunken.Was bedeutet all das für die anstehende Krankenhausreform? Das beleuchtet der Krankenhaus-Report 2023. Wir stellen Analysen zur Personalsituation in den deutschen Krankenhäusern sowie mögliche Lösungsansätze für personelle Engpässe vor. Außerdem geht es um notwendige Konsequenzen für die laufenden Beratungen von Bund und Ländern über eine umfassende Krankenhausreform. Eine aktuelle Auswertung zur Krebsbehandlung unterstreicht, dass vor allem Qualitätsprobleme für eine verstärkte Konzentration der Versorgung sprechen.Das sind die Themen unsererPressekonferenz am Mittwoch, 19. April 2023, um 10:00 Uhrim Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin.Die hybride Pressekonferenz können Sie vor Ort oder im Livestream unter www.aok-bv.de/presse/termine/index_25942.html verfolgen und Ihre Fragen online stellen.Wir bitten in beiden Fällen um Online-Anmeldung unter: www.aok-bv.de/presse/termine/index_26323.html.Ihre Gesprächspartner sind:- Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes- Prof. Jürgen Wasem, Lehrstuhlinhaber für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen und Mitherausgeber des Krankenhaus-Reports.Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/5487398