Original-Research: Kleos Space S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Kleos Space S.A.

Unternehmen: Kleos Space S.A.

ISIN: AU0000015588



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.04.2023

Kursziel: AUD 0,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research has published a research update on Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from AUD 1.00 to AUD 0.50.

Abstract:

Kleos Space SA (Kleos) has reported FY 2022 financial results which were overall slightly better than our estimates. Revenues increased by 117% to EUR272k, (FBe: EUR107k; 2021: EUR126k). EBITDA was EUR-10.5m (FBe: EUR-10.7m; 2021: EUR-4.6m). EBIT amounted to EUR-11.3m (FBe: EUR-11.4m; 2021: EUR-5.4m). The net result came in at EUR-7.3m, substantially better than our projection of EUR-11.7m (2021: EUR-6.4m), chiefly due to a EUR4.3m non-cash gain on financial derivatives. The gain resulted from warrants losing value due to Kleos' sharp share price decline from EUR0.75 at YE 2021 to EUR0.20 at YE 2022. The net result adjusted for this non-cash item was EUR-11.6m, and so slightly better than our forecast. Kleos also completed the previously announced capital increase. It raised AUD 2.4m at AUD 0.18 p/s, an amount slightly below the targeted AUD 3m. Importantly, the Vigilance Mission cluster (KSF1) has entered the operational and commercial stage. Kleos started delivering daily data to customers on 17 February, including the data owing to early adopter customers from the 2022 contracts in connection with the EUR900k deferred revenue. This amount was recognised as revenue in February 2023. We believe this is excellent news and represents a key milestone for Kleos. Patrol Mission (KSF2) is undergoing commissioning. Unfortunately, KSF2 is now not expected to begin operations until the end of July, ~4 months later than previously scheduled. Observer Mission (KSF3) should be operational during H2 2023 as planned. In addition, the US National Reconnaissance Office (NRO) has awarded Kleos a contract extension to participate in the second stage of their programme to evaluate the company's radio frequency (RF) intelligence capabilities. The main goals of this new stage are that Kleos can 1) demonstrate the accuracy of its RF geolocation data and 2) explore ways of upscaling its capabilities to meet the intelligence needs of the US government and its international partners. The agency will also purchase RF data during the programme. Following the reported 2022 figures, and the new delay in commissioning KSF2, we have adjusted our estimates. Our DCF model yields a lower price target of AUD 0.50 (old: AUD 1.00). Our Buy rating remains unchanged.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von AUD 1,00 auf AUD 0,50.

Zusammenfassung:

Kleos Space SA (Kleos) hat die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, die insgesamt etwas besser als erwartet waren. Die Umsatzerlöse stiegen um 117% auf EUR272 T (FBe: EUR107 T; 2021: EUR126 T). Das EBITDA betrug EUR-10,5 Mio. (FBe: EUR-10,7 Mio.; 2021: EUR-4,6 Mio.). Das EBIT belief sich auf EUR-11,3 Mio. (FBe: EUR-11,4 Mio.; 2021: EUR-5,4 Mio.). Das Nettoergebnis lag mit EUR-7,3 Mio. deutlich besser als unsere Prognose von EUR-11,7 Mio. (2021: EUR-6,4 Mio.), was vor allem auf einen nicht zahlungswirksamen Gewinn aus Finanzderivaten in Höhe von EUR4,3 Mio. zurückzuführen ist. Dieser Gewinn resultiert aus dem Wertverlust von Optionsscheinen aufgrund des starken Kursrückgangs der Kleos-Aktie von EUR0,75 im Jahr 2021 auf EUR0,20 im Jahr 2022. Das um diesen nicht zahlungswirksamen Posten bereinigte Nettoergebnis betrug EUR-11,6 Mio. und war damit etwas besser als unsere Prognose. Kleos hat auch die angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen. Sie erbrachte AUD 2,4 Mio. zu einem Kurs von AUD 0,18 pro Aktie, ein Betrag, der leicht unter den angestrebten AUD 3 Mio. liegt. Wichtig ist, dass der Vigilance Mission Cluster (KSF1) in die operative und kommerzielle Phase eingetreten ist. Kleos begann am 17. Februar mit der Lieferung täglicher Daten an die Kunden, einschließlich der Daten, die den Early-Adopter-Kunden aus den Verträgen von 2022 in Verbindung mit den Umsatzabgrenzungsposten in Höhe von EUR900 T zustehen. Dieser Betrag wurde im Februar 2023 als Umsatz verbucht. Wir glauben, dass dies eine hervorragende Nachricht ist und einen wichtigen Meilenstein für Kleos darstellt. Die Patrol Mission (KSF2) befindet sich in der Inbetriebnahme. Leider wird erwartet, dass KSF2 seinen Betrieb erst Ende Juli aufnehmen wird, d.h. ca. 4 Monate später als ursprünglich geplant. Die Observer Mission (KSF3) soll wie geplant im zweiten Halbjahr 2023 einsatzbereit sein. Darüber hinaus hat das US National Reconnaissance Office (NRO) Kleos eine Vertragsverlängerung für die Teilnahme an der zweiten Phase seines Programms zur Bewertung der Hochfrequenz (RF) Aufklärungsfähigkeiten des Unternehmens gewährt. Die Hauptziele dieser neuen Phase bestehen darin, dass Kleos 1) die Genauigkeit seiner RF-Geolokalisierungsdaten nachweisen kann und 2) Möglichkeiten zur Erweiterung seiner Fähigkeiten erforscht, um den Aufklärungsbedarf der US-Regierung und ihrer internationalen Partner zu decken. Die Behörde wird im Rahmen des Programms auch RF-Daten erwerben. Nach den für 2022 gemeldeten Zahlen und der erneuten Verzögerung bei der Inbetriebnahme von KSF2 haben wir unsere Schätzungen angepasst. Unser DCF-Modell führt zu einem niedrigeren Kursziel von AUD 0,50 (alt: AUD 1,00). Unser Buy-Rating bleibt unverändert.



°