Gemeinsames IN-ARMOR-Projekt zielt auf die Entwicklung neuartiger Induktoren des angeborenen Immunsystems für eine gesündere Zukunft

Akthelia Pharmaceuticals, ein Biopharma-Unternehmen mit einem erstklassigen immuntherapeutischen Ansatz und die University of Iceland freuen sich, den erfolgreichen Erhalt einer Förderung von Horizont Europa (EU Horizon Grant) in Höhe von 6 Millionen Euro zur Finanzierung des bahnbrechenden Projekts IN-ARMOR anzukündigen. Das Projekt zielt darauf ab, die Antibiotikaresistenz (AMR) zu bekämpfen, eine bedeutende globale Gesundheitsbedrohung, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als eine der zehn größten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit bezeichnet wird.

Antibiotikaresistenz und Mehrfachresistenzen sind für mehr als 5 Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich und könnten die nächste globale Pandemie auslösen, sobald Stämme auftreten, die gegen Pandemie-Medikamente resistent sind. Da herkömmliche Antibiotika an Wirksamkeit verlieren, werden dringend alternative therapeutische Ansätze benötigt.

"Wir sind begeistert, dass unsere hochmoderne Technologie, die wir in Zusammenarbeit mit der University of Iceland entwickelt haben, diese renommierte Förderung erhalten hat", sagte Egill Masson, CEO von Akthelia Pharma. "Das IN-ARMOR-Projekt konzentriert sich auf neuartige Immunsystem-Induktoren und ist ein Beweis für das Potenzial unseres Ansatzes, die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz anzugehen. Die Finanzierung treibt unsere bahnbrechende Forschung voran, um nicht nur durch Bakterien verursachte Infektionen, sondern auch Entzündungen und die Herausforderung von Virus- und Pilzinfektionen anzugehen, für die es weniger Behandlungsmöglichkeiten gibt."

"Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Akthelia Pharmaceuticals im Rahmen dieser wichtigen Initiative", sagte Prof. Gudmundur Gudmundsson, Professor für Zellbiologie an der University of Iceland und führender Experte auf dem Gebiet der angeborenen Immunologie. "Indem wir uns auf die Verbesserung der angeborenen Immunologie konzentrieren, haben wir die Möglichkeit, über die herkömmlichen Antibiotika hinauszugehen und Therapien der nächsten Generation zu entwickeln, die die Art und Weise, wie wir Antibiotikaresistenz bekämpfen, revolutionieren und letztlich unzählige Leben weltweit schützen könnten."

Das IN-ARMOR-Projekt bringt neun Universitäten, Forschungsinstitute und sieben Medizin- und Industrie-Partner aus neun EU-Ländern zusammen. Ziel des Projekts ist die Einführung einer neuartigen Klasse von Immunsystem-Induktoren zur Stärkung der körpereigenen mikrobiellen Abwehrmechanismen, um Antibiotikaresistenz zu bekämpfen und die Häufigkeit von 13 der gefährlichsten Infektionen zu verringern. Dazu zählen zwei der drei wichtigsten Infektionen der Priorität 1. Horizont Europa ist das wichtigste EU-Finanzierungsprogramm für Forschung und Innovation mit einem Budget von 95,5 Milliarden Euro.

Mit Hilfe von computergestütztem Wirkstoffdesign und In-silico-Ansätzen sowie einem auf Nanotechnologie basierenden Wirkstoffverabreichungssystem wird IN-ARMOR eine bestehende Wirkstoffplattform für die erste Zielindikation optimieren. Die Therapie wird präklinisch auf Sicherheit und Wirksamkeit validiert und erfüllt alle Anforderungen an Prüfpräparate.

Nach seinem Abschluss wird IN-ARMOR die klinische Validierung durchlaufen und das Potenzial haben, weltweit mehr als 4 Millionen Menschenleben zu retten und die Belastung durch die Entwicklung von Antibiotika erheblich zu verringern, was langfristig zu einer Kostensenkung von 107 Mrd. Euro und einer Verringerung der weltweiten Krankheitslast um 97 Millionen DALYs (verlorene gesunde Lebensjahre) führen wird.

Akthelia Pharmaceuticals setzt sich für die Bekämpfung der weltweiten Bedrohung durch Antibiotikaresistenz ein und ist überzeugt, dass das IN-ARMOR-Projekt ein wichtiger Schritt in eine gesündere Zukunft ist.

ÜBER AKTHELIA PHARMACEUTICALS

Akthelia Pharmaceuticals ist ein Biopharma-Unternehmen im präklinischen Stadium, das eine immuntherapeutische Strategie der nächsten Generation zur Hochregulierung der angeborenen Immunologie von Epitheloberflächen verfolgt. Dieser neuartige Ansatz hat das Potenzial, in vielen Bereichen der Medizin Anwendung zu finden und der wachsenden Bedrohung durch bakterielle Antibiotikaresistenzen (AMR) weltweit zu begegnen.

Akthelias führendes Behandlungsprogramm reguliert die angeborene Immunologie im Magen-Darm-Trakt, indem es das Eindringen von Mikrobiota blockiert, um die Ergebnisse in der Krebsbehandlung zu verbessern. Auf diese Weise wird das Risiko einer Neutropenie verringert, einer häufigen und schweren Komplikation bei Chemotherapie und immungeschwächten Patienten.

Contacts:

Egill Masson

CEO

egill.masson@aktheliapharma.com

Akthelia Pharmaceuticals

Grandagarði 16

101 Reykjavik

Island