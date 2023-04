PARIS (dpa-AFX) - Mit lautem Topfschlagen vor Rathäusern in Frankreich wollen während einer Fernsehansprache von Präsident Emmanuel Macron Kritiker gegen dessen Rentenreform protestieren. Dem Aufruf der Organisation Attac zu dem Protest an diesem Montagabend schloss sich die Linkspartei in Frankreich an. Monatelang habe Macron kein Ohr für die Bevölkerung gehabt, nun wolle man dem Präsidenten während seiner Ansprache auch kein Gehör schenken, lautet die Argumentation der Kritiker.

Macron hatte die umstrittene Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre in der Nacht zum Samstag in Kraft gesetzt. Erwartet wird, dass er in seiner TV-Ansprache (Beginn um 20.00 Uhr) die Bevölkerung von der Notwendigkeit der Reform überzeugen will und dass er den Kurs seiner weiteren Amtszeit mit weiteren Reformvorhaben absteckt./evs/DP/jha