NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport nach Verkehrszahlen für März auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Ein Streik-Tag habe die Zahlen in Frankfurt beeinträchtigt, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 02:26 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005773303