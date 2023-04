Advanced Robotics ist der erste OPEX-Integrator, der das Ware-zur-Person-System OPEX Perfect Pick in Europa einführt

Die OPEX® Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung der nächsten Generation, das Lösungen für die Dokumenten-, Versand- und Lagerautomatisierung anbietet, ist eine Partnerschaft mit Advanced Robotics Zrt. eingegangen, einem Technologieintegrator mit Sitz in Ungarn.

Advanced Robotics ist autorisiert, Perfect Pick® von OPEX, ein automatisches System zur Lagerung und Bereitstellung von Waren an Personen (AS/RS), und Sure Sort®, eine kompakte Lösung zur Sortierung von Kleinteilen, zu verkaufen und wird der erste Partner in Europa sein, der Perfect Pick installiert.

Drei Perfect Pick-Gänge werden 2024 bei einem wichtigen Kunden von Advanced Robotics, einem ungarischen Kunden mit Hauptsitz in Budapest, installiert.

"Perfect Pick ist aufgrund seiner Skalierbarkeit und seines geringen Platzbedarfs eine hervorragende Lösung für E-Commerce-Fulfillment und Micro-Fulfillment", sagt Nicolas Dewit, Director of Business Development Europe, Middle East and Asia (EMEA), OPEX Warehouse Automation. "Perfect Pick nutzt den vertikalen Raum eines Lagers und erhöht den Durchsatz, die Zuverlässigkeit und die Effektivität."

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit OPEX, um unsere Mission fortzusetzen, unseren Kunden die besten Lösungen für ihr Geschäft zu bieten", sagte Attila Nemeth, CEO von Advanced Robotics. "Insbesondere Perfect Pick bietet einzigartige Vorteile, die unser Portfolio für die Waren-zu-Person-Automatisierung ergänzen."

Perfect Pick zeichnet sich nicht nur durch eine geringere Stellfläche aus, sondern auch durch intelligente, kabellose iBOT-Fahrzeuge, die im Gegensatz zu anderen Shuttle-Systemen effizient auf den Bestand in einem einzigen Gang zugreifen und das Lagerregal mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Doppelzyklen pro Stunde umfahren.

Die automatisierte Ablagewand Sure Sort von OPEX ist eine skalierbare, konfigurierbare und kosteneffiziente Lösung für die automatische Sortierung von Kleinteilen, die die Anzahl der überflüssigen Handgriffe reduziert, die bei anderen Sortierern anfallen. Sure Sort wird von führenden Einzelhändlern, 3PLs und Distributoren eingesetzt, die eine kosteneffiziente und genaue Auftragsabwicklung, Paketsortierung und Rückwärtslogistik benötigen.

OPEX wird seine Lösungen zur Lagerautomatisierung auf der LogiMAT, Europas größter internationaler Fachmesse für Intralogistik und Prozessmanagement, vom 25. bis 27. April in Stuttgart vorstellen.

OPEX entwickelt die Automatisierungstechnologie ständig weiter, um Kunden bei der Lösung ihrer wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen heute und in Zukunft. Seit fast fünf Jahrzehnten ist OPEX ein zuverlässiger Partner, der eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet, um maßgeschneiderte, skalierbare Lösungen zu entwickeln, die die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft betreiben, verändern.

Über Advanced Robotics

Advanced Robotics ist ein in Budapest (Ungarn) ansässiges Systemintegrationsunternehmen mit mehr als zwanzig Jahren IT-Erfahrung, das sich auf die Entwicklung, die Implementierung und den Betrieb von Industrie 4.0-Lösungen spezialisiert hat. In einem ersten Schritt konzentriert sich Advanced Robotics auf intelligente Logistiklösungen, die für den ungarischen und den regionalen CEE-Markt einzigartig sind. Dabei werden modernste Robotertechnik und Technologien der künstlichen Intelligenz eingesetzt, um Lager- und Fabriklogistikabläufe zu lösen und Zeit, Energie und Kosten zu sparen.

Über OPEX

OPEX Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Versandautomatisierung. Mit Hauptsitz in Moorestown, NJ, USA, und Niederlassungen in Pennsauken, NJ, Plano, TX, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX mehr als 1.600 Mitarbeiter, die ständig neue Ideen entwickeln und maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen anbieten, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen lösen.

