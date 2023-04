Erweiterung schafft eine zentrale Anlaufstelle für Forschungsdienstleistungen und -produkte

Scientist.com, der führende FuE-Marktplatz für die Biopharmabranche, hat bekannt gegeben, dass Nutzer über die Plattform ab sofort handelsübliche Reagenzien, Laborbedarf und Verbrauchsmaterialien kaufen können. Die Nutzer von Scientist.com können auf fast 5.000 Forschungszulieferer zugreifen und ganz bequem mehr als 15 Millionen Produkte und Dienstleistungen für die Forschung erwerben. Ein einfacher Checkout-Prozess, eine übersichtliche Suchfunktion und ein engagiertes Kundensupport-Team sorgen für einen schnellen, zuverlässigen und kosteneffizienten Einkauf auf der Plattform.

"Sowohl in großen als auch in kleinen Forschungsorganisationen gibt es viele Hindernisse, die den Forschungsprozess behindern, wie z. B. langwierige rechtliche Verhandlungen, Verzögerungen bei der Einbindung von Lieferanten und ineffiziente Auftragsverfolgung", sagte Dr. Diana Ourthiague, CCO von Scientist.com. "Scientist.com hat eine hocheffiziente und umfassende Beschaffungslösung entwickelt, die diese Engpässe beseitigt und es Forschern ermöglicht, innovativere Experimente in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten durchzuführen."

Praktisch jedes Produkt und jede Dienstleistung für die präklinische Forschung kann über Scientist.com beschafft werden. Die Plattform ermöglicht es Forschern, direkt mit mehreren Anbietern zusammenzuarbeiten, um genau das Laborexperiment, die Studie oder die Dienstleistung zu entwerfen, die sie für ihre Arzneimittelforschungsprojekte benötigen. Zu den gängigen Dienstleistungen gehören die Beschaffung menschlicher Gewebeproben, Biomarker, die Herstellung von Antikörpern, Proteinwissenschaften, In-vitro-Tests, Krankheitsmodelle, die Synthese von Verbindungen, DNA- und RNA-Wissenschaften sowie Value, Evidence and Access (VEA). Mit dieser Erweiterung können die Nutzer von Scientist.com nun direkt Millionen von Standard-Antikörpern, Verbindungen, Proteinen, ELISA-Kits und anderen Testkits sowie Laborbedarf und Verbrauchsmaterialien erwerben.

"Scientist.com hat den Einkauf unseres Laborbedarfs und unserer Forschungsdienstleistungen vereinfacht, sodass unsere Forscher mehr Zeit für die Wissenschaft und weniger Zeit für den Papierkram aufwenden können. Scientist.com bietet einen hervorragenden Kundenservice und unterstützt jede Forschungsanfrage von Anfang bis Ende", so John Donello, CSO von Boost Neuroscience, Inc. "Unser Finanzteam schätzt besonders die konsolidierte Rechnung und die Möglichkeit, vorverhandelte Rabatte zu nutzen. Wir können Scientist.com jedem Stealth- oder etablierten Biotech-Unternehmen, das seine Forschungseffizienz verbessern möchte, wärmstens empfehlen."

Über Scientist.com

Scientist.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaftler weltweit zu befähigen und zu verbinden. Die digitale Forschungsplattform des Unternehmens kombiniert einen maßgeschneiderten, cloud-nativen Technologiestack mit gewissenhaftem und wissenschaftlichem Kundensupport, um Wissenschaftler in die Lage zu versetzen, innovativere Experimente mit geringerem Zeit- und Kostenaufwand durchzuführen. Mittels eigens entwickelter Modelle für maschinelles Lernen liefert Scientist.com umsetzbare Erkenntnisse, die zur Verbesserung der operativen Effizienz und zu einem effektiven Forschungsmanagement führen. Scientist.com verbindet die weltweit führenden Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) mit dem weltweit größten Netzwerk von wissenschaftlichen Anbietern.

