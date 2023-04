Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4181/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - drei Podcast-Tipps für junge Leute. In Zürs sichtete man Brunner & Brunner. a) Finanzminister Magnus Brunner und Daniel Stelter sprechen u.a. über die Klima-Krise, die Vereinbarkeit von Wirtschaftswachstum und Klimaschutz:. https://audio-cd.at/page/playlist/3745b) Im Einsatz für ein besseres Morgen - Smilla Buschbom (15) und Jonathan Unger (15), junge Klimaaktivist:innen und ihr Blick in die Zukunft bei der VBV zu Gast. https://audio-cd.at/page/playlist/3743 c) das Vorsorge-Foul an jungen Leuten: https://audio-cd.at/page/playlist/3714 - die Sonderfolge: https://audio-cd.at/page/podcast/4189/ wurde auf dem super ...

