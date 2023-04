DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutscher Einzelhandelsumsatz Januar-Februar stärker als angenommen

Die deutschen Einzelhandelsumsätze sind in den ersten beiden Monaten des Jahres nicht ganz so schwach wie bisher angenommen gewesen. Wie aus aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht, stiegen die Umsätze im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,2 (bisher: 0,1) Prozent und sanken im Februar um nur 0,4 (1,3) Prozent. Im Durchschnitt beider Monate lagen sie damit um 0,8 (1,3) Prozent unter dem Niveau des vierten Quartals 2022.

Ifo-Institut: Lieferengpässe bei Lebensmitteln lassen nach

Die Lieferengpässe bei den Einzelhändlern von Lebensmitteln haben im März nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung nachgelassen. Wie demnach aus der aktuellen Umfrage des Instituts hervorgeht, meldeten im März 77,7 Prozent der befragten Unternehmen Knappheiten, nach 85,7 Prozent im Februar. "Die Zahl der Unternehmen, die von Lieferproblemen berichten, ist nach wie vor auf einem hohen Stand. Nachlassende Lieferprobleme dürften dazu beitragen, die Preisanstiege bei Lebensmitteln im weiteren Jahresverlauf zu verlangsamen", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner.

BDI sieht Anstieg des deutschen BIP 2023 "nahe der Nulllinie"

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geht für 2023 lediglich von einem schwachen deutschen Wirtschaftswachstum aus, das Deutschland im internationalen Vergleich weiter zurückwerfen dürfte. Der BDI rechnet in diesem Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts nahe der Nulllinie - also schwarze Null. Ein solches Miniwachstum ist weit entfernt vom Wachstum der Weltwirtschaft, dass der Internationalen Währungsfonds bei 2,8 Prozent sieht", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm auf einer Pressekonferenz zum Auftakt der Hannover Messe. "Im Vergleich zur Weltwirtschaft fallen wir also zurück."

Geteiltes Echo auf Unionsvorschlag zur Aufspaltung der Deutschen Bahn

Der Vorschlag der Unionsfraktion, angesichts der Probleme bei der Bahn den Konzern aufzuspalten, stößt auf ein geteiltes Echo. Die Lokführergewerkschaft GDL begrüßte den Vorstoß am Montag, während die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ihn entschieden ablehnte. Zuspruch kam auch von den Ampel-Parteien FDP und Grüne, denn die Ideen der Opposition entsprächen in etwa ihren Plänen für eine grundlegende Bahn-Reform.

EU-Parlamentarier fordern starke Regeln für Künstliche Intelligenz

Vertreter des EU-Parlaments drängen bei der Entwicklung von Technologien zur Künstlichen Intelligenz wie ChatGPT auf eine stärkere Regulierung. Das halsbrecherische Tempo der KI-Entwicklung in den vergangenen Monaten mache ein neues Regelwerk nötig, das auf leistungsstarke, universell einsetzbare KI-Tools zugeschnitten sei, heißt es in einem offenen Brief einer Gruppe einflussreicher EU-Abgeordneter.

EU-Nachbarn blockieren Getreideimporte aus der Ukraine

Polen und Ungarn wollen die Einfuhren ukrainischen Getreides aussetzen, um ihre von sinkenden Preisen betroffenen Landwirte zu beruhigen. Entsprechende Ankündigungen der beiden osteuropäischen Länder lösten am Sonntag eine Warnung aus Brüssel aus und verstärkten die Spannungen, die ohnehin innerhalb der EU bestehen. Die Getreidepreise in beiden Ländern sind gefallen, seit die EU-Kommission im vergangenen Jahr die Zölle und Quoten für Getreideimporte aus der Ukraine abgeschafft hat, um Transporte auf dem Landweg zu erleichtern, weil deren traditionellen Seeexportrouten mit dem Einmarsch Russlands abgeschnitten worden waren.

Sewing: Banken in stabiler und äußerst robuster Verfassung

Die Banken in Deutschland und der Europäischen Union (EU) sind nach der Einschätzung des Präsidenten des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Sewing, "in einer stabilen und äußerst robusten Verfassung". Das betonte Sewing bei einem Pressegespräch in Berlin. "Die vergangenen Wochen waren eine Bewährungsprobe für die europäische Finanzbranche, die wir aber insgesamt gut bestanden haben", hob er hervor. Grundlage dafür seien, auch in Deutschland, profitable und robuste Banken und ein Regulierungs- und Aufsichtssystem in der EU, das seit der Finanzkrise erheblich gestärkt worden sei und sich auch in stürmischen Zeiten bewährt habe.

Chinas stellt Kreml stärkere Kommunikation beider Armeen in Aussicht

Der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu hat bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin im Kreml eine engere Kommunikation der Armeen beider Länder in Aussicht gestellt. China "ist bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten", um "die strategische Kommunikation zwischen den beiden Armeen zu stärken" und "weitere Beiträge zur Aufrechterhaltung der globalen und regionalen Sicherheit und Stabilität zu leisten", sagte Li am Sonntag laut einer Übersetzung des russischen Staatsfernsehens.

Expertenrat: CO2-Ausstoß gesunken - Klimaziele nur teilweise erreicht

Nach Berechnungen des Expertenrats für Klimafragen sind Deutschlands Treibhausgasemissionen im vergangenen Jahr um etwa 1,9 Prozent gegenüber 2021 gesunken. Allerdings habe Deutschland seine Klimaziele 2022 nur teilweise erreicht. Damit bestätigte der Rat im Grundsatz die Berechnungen des Umweltbundesamts vom März. Der Expertenrat sieht Deutschland noch nicht auf einem nachhaltigen Weg zur Erreichung seiner Klimaziele, da der Rückgang in 2022 auf Sondereffekte beruht habe. Ohne das in Folge des Krieges in der Ukraine geringer als erwartet ausgefallene Wirtschaftswachstum hätten nach Berechnungen des Rats die Treibhausgasemissionen um rund 9 Millionen Tonnen höher gelegen als die berichteten 746 Millionen Tonnen.

Merz: Von der Leyen hat Unterstützung für weitere Amtszeit

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Bundesregierung aufgefordert, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erneut für dieses Amt vorzuschlagen, sollte sie zu einer weiteren Amtszeit bereit sein. Er habe an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Wunsch herangetragen, "dass, wenn denn Ursula von der Leyen bereitstehen würde für eine weitere Amtszeit, dass sie von Deutschland aus auch vorgeschlagen wird", sagte Merz bei einem gemeinsamen Statement mit von der Leyen nach einer Sitzung des CDU-Präsidiums, an der von der Leyen teilgenommen hatte. "Unsere Unterstützung ... hat sie", betonte Merz.

Brandenburgische Bildungsministerin Ernst tritt zurück

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ist von ihrem Amt zurückgetreten. Ernst habe Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag um ihre Entlassung gebeten, teilte die Staatskanzlei in Potsdam am Montag mit. Die gebürtige Hamburgerin und Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war seit 2017 Landesministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg. Über die Hintergründe des Wechsels an der Ministeriumsspitze wurde zunächst nichts bekannt.

Kritik an Merkel auch aus CDU vor Verleihung von höchstem Verdienstorden

Vor der Verleihung des höchsten Verdienstordens der Bundesrepublik an Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt es aus ihrer eigenen Partei auch deutliche Kritik an ihrer Leistung als Regierungschefin. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann sagte in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv, es sei offenkundig, dass Merkel "große Verdienste hat, gerade international". Sie habe aber natürlich "auch Fehler gemacht, sogar eklatante".

Der wegen Hochverrats angeklagte Kreml-Kritiker Wladimir Kara-Mursa ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Nach einem Prozess hinter verschlossenen Türen gab das Moskauer Gericht bekannt, dass der Oppositionelle des "Hochverrats", der "Verbreitung von Falschinformationen" über die russische Armee und der illegalen Arbeit für eine "unerwünschte" Organisation schuldig sei, wie eine AFP-Journalistin am Montag berichtete. Der bekannte Aktivist ist ein langjähriger Gegner von Präsident Wladimir Putin und war ein Vertrauter des im Jahr 2015 erschossenen Oppositionsführers Boris Nemzow.

Bundesregierung fordert Freilassung des Kreml-Kritiker Kara-Mursa

Die Bundesregierung hat die Verurteilung des Kreml-Kritikers Wladimir Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft auf das Schärfste verurteilt und seine Freilassung gefordert. Der Oppositionelle war zuvor von einem Moskauer Gericht des Hochverrats, der Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee und der illegalen Arbeit für eine unerwünschte Organisation schuldig gesprochen worden.

