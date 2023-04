HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unicredit vor Quartalszahlen von 22,50 auf 22,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die italienische Bank überrasche gewinnseitig gern positiv, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Montag vorliegenden Studie. Die gute operative Dynamik dürfte auch im ersten Jahresviertel angehalten haben. Trotz des Kursanstiegs in diesem Jahr sei das Papier nicht anspruchsvoll bewertet./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360