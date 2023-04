NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CRH angesichts einer möglichen Verlegung der Hauptnotierung in die USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Baustoffkonzern wolle zur Zahlenvorlage am 26. April unter anderem über das Wie und Wann einer Börsennotierung in den USA sprechen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Schritt dürfte ein wichtiger Faktor für eine Neubewertung der irischen Aktie im Vergleich zu denen von US-Wettbewerbern sein. Die sich dadurch ergebenden möglichen Indexveränderungen könnten jedoch kurzfristig negativ sein, da die Streichung aus den europäischen Indizes vor der Aufnahme in die US-Indizes erfolgen dürfte./ck/mis



