EQS-Ad-hoc: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Dividende

Semperit AG Holding erwirbt RICO-Gruppe; Zusatzdividendenvorschlag mit EUR 3,00 pro Aktie präzisiert



17.04.2023 / 14:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc Mitteilung Semperit erwirbt RICO-Gruppe; Zusatzdividendenvorschlag mit EUR 3,00 pro Aktie präzisiert Wien, Österreich, 17. April 2023 - Die Semperit AG Holding hat sich mit den Eigentümern der oberösterreichischen RICO Group GmbH über den Kauf der Gruppe ("RICO-Gruppe"), deren Portfolio von der Herstellung von Spritzgusswerkzeugen über die Beratung bei der Bauteileentwicklung bis hin zur Serienfertigung von kundenindividuellen Bauteilen reicht, geeinigt. Der Fokus der RICO-Gruppe liegt dabei auf der Verarbeitung von Elastomeren, im Speziellen von Flüssigsilikon und Feststoffsilikon; die Bauteile werden im Ein-, Zwei- oder Mehrkomponentenspritzguss hergestellt. Die Vertragsunterzeichnung fand heute in Wels statt. Der Kaufpreis (cash and debt free) basiert auf der Annahme eines wiederkehrenden EBITDA für das bestehende Geschäft in Höhe von rund 16,5 Mio. EUR sowie einem Multiple von 12 und unterliegt einem üblichen Preisanpassungsmechanismus bei Durchführung der Transaktion. Darüber hinaus werden die Investitionsauszahlungen für die aktuell im Bau befindliche Werkserweiterung im oberösterreichischen Thalheim über den Kaufpreis abgegolten. Die Finanzierung der Transkation ist durch den Liquiditätsstatus der Semperit-Gruppe und durch neu verhandelte, verfügbare Bankenfinanzierungen sichergestellt. Die Durchführung der Transaktion ist insbesondere abhängig von behördlichen Genehmigungen und wird für das 3. Quartal 2023 erwartet. Im Zusammenhang mit der am 1. März 2023 ad-hoc gemeldeten Information, dass der Vorstand der Hauptversammlung neben einer Basisdividende in Höhe von EUR 1,50 für das Geschäftsjahr 2022 auch die Ausschüttung einer bedingten Zusatzdividende in Höhe von EUR 2,00 bis EUR 3,50 je Aktie vorschlagen wird und der am 4. April 2023 veröffentlichten Dividendenvorschläge, hat der Vorstand nunmehr das Folgende beschlossen: Den Erwerb der RICO-Gruppe berücksichtigend, schlägt der Vorstand der Semperit AG Holding der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2022 eine bedingte Zusatzdividende in Höhe von EUR 3,00 pro Aktie (zusätzlich zur Basisdividende in Höhe von EUR 1,50 pro Aktie) auszuschütten. Ein entsprechender Beschlussvorschlag wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in der ordentlichen Hauptversammlung am 25. April 2023 eingebracht werden. Für Rückfragen: Alexander Kleedorfer

Director Group Brand Management (Interim),

Corporate Spokesperson

+43 676 8715 8464

alexander.kleedorfer@semperitgroup.com Judit Helenyi

Director Investor Relations



+43 676 8715 8310

judit.helenyi@semperitgroup.com

www.semperitgroup.com www.linkedin.com/company/semperit-ag



Ende der Insiderinformation



17.04.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com