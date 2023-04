Multi-Metall-Explorer (ASX): Kairos Minerals: Aktie jetzt auch in den USA handelbar

Anzeige / Werbung

Kairo's Projekte befinden sich in Australiens besten Lagen. Mt York (Li+Au) bei Pilbara Minerals' Pilgangoora Lithium-Lagerstätte + De Grey Mining's Gold-Projekten. Roe Hills (Li) nahe Global Lithium's Manna-Projekt.



Durch ein neues Listing in den USA erhöht Kairos Minerals Limited (ASX: KAI, FSE: YAJ) seine Sichtbarkeit in den Vereinigten Staaten und bietet den dortigen Anlegern zugleich die Möglichkeit, seine Aktien einfacher zu handeln. Gehandelt wird die Kairos-Minerals-Aktie seit dem 6. April 2023 unter dem Tickersymbol KAIFF an der OTCQB, einem von der amerikanischen Börsenaufsicht SEC als etabliert anerkannten öffentlichen US-Markt.



Der Handel in den USA bietet nicht nur den dortigen Anlegern Vorteile. Auch für deutsche bzw. europäische Anleger kann es aufgrund der Zeitverschiebung interessant sein, die Aktie in den USA zu handeln, beispielsweise dann, wenn ein schneller Einstieg gewünscht wird, der Markt in Frankfurt allerdings schon geschlossen hat und die Heimatbörse in Australien ihren Handel noch nicht aufgenommen hat.



Für Kairos Mineral bietet die Notierung der eigenen Aktie auch in den USA den Vorteil, dass der Zugang zu US-amerikanischen Investoren in Zukunft leichter sein wird. Das Unternehmen erwartet, dass der neue amerikanische Handelsplatz die Liquidität seiner Aktie weiter erhöhen wird und mehr Analysten, Journalisten und Anleger auf den australischen Minenentwickler aufmerksam werden.



Bessere Sichtbarkeit für Kairos Minerals und eine höhere Liquidität für die Anleger

Kairos Minerals wird in den kommenden Monaten zudem bestrebt sein, sich sich auch in den Vereinigten Staaten ein Netzwerk an interessierten und mit dem Unternehmen verbundenen Investoren aufzubauen. Intensiviert werden soll auch die Zusammenarbeit mit Datenanbietern und Medienpartnern in den USA.



Durch die neue Börsenpräsenz in den USA wird die Handelbarkeit der Kairos-Minerals-Aktie an der Heimatbörse in Australien sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse nicht beeinträchtigt. Investoren, die gewohnt sind, hier zu handeln, werden über beide Börsenplätze auch weiterhin einen guten und liquiden Zugang zur Kairos-Minerals-Aktie haben.







