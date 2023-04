Im E-Mobility-Business sind BYD und Tesla die führenden Akteure. Doch während das von Elon Musk geführte Unternehmen schon länger traumhafte Margen einfährt, kämpften die Chinesen lange Zeit mit der Profitabilität.Am vergangenen Freitag war es wieder so weit: Der Elektroauto-Pionier Tesla reduzierte ein weiteres Mal die Verkaufspreise für seine Stromer. Dieses Mal dürfen sich die Kunden in den USA über Rabatte von bis zu 5.000 Dollar freuen. Auch in Europa hat Tesla bereits zu solchen Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...