Changsha, China (ots/PRNewswire) -Das MetaSight® G200 ist ein bahnbrechendes Karyotypisierungs-System, das auf hochauflösender Mikroskopietechnologie basiert und in der Lage ist, Chromosomenanomalien beim Menschen genau zu erkennen. Dieses innovative System unterstützt Ärzte bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang mit Chromosomenanomalien, indem es traditionelle Karyotypisierungs-Prozesse automatisiert und rationalisiert und so eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen des MetaSight® G200-Systems gehören:1.Außergewöhnliche Leistung: Das System erfasst auf intelligente Weise das optimale Metaphasenbild, führt einen einzelnen Objektträgerscan innerhalb von nur 4 Minuten durch und liefert dank modernster optischer Bildgebungstechnologie und Bildsensoren qualitativ hochwertige Zellbilder.2.Umfassende Funktionalität: Das MetaSight® G200 ist weltweit das erste Modell, das mit einem Analysemodul zur Erkennung von Chromosomenfehlern ausgestattet ist, das automatisch chromosomale Anomalien kennzeichnet.3. Unübertroffene Qualität: Das integrierte Mikrostrukturdesign des Systems, der kontaktlose Magnetschwebemotor und die elektrische Zickzack-Scanplattform sorgen für einen reibungslosen und stabilen Betrieb.Während der Pressekonferenz sagte Dr. Ning Song, Gründer von Diagens Biologics, erklärte: "Die Einführung des MetaSight® G200-Systems ist für uns ein weiterer bedeutender Durchbruch auf dem Gebiet der medizinischen Tests. Dieses System wird zweifellos Innovation und Entwicklung innerhalb der Branche fördern, Ärzten und Patienten präzisere und zuverlässigere Testergebnisse liefern und letztendlich zum Fortschritt der menschlichen Gesundheit beitragen."Die Markteinführung des Karyotypisierungs-Systems MetaSight® G200 der dritten Generation bedeutet eine große Veränderung in der globalen Chromosomenanalyse. Diagens wird seine technologische Forschung und Innovation weiter verstärken, um noch größere Beiträge zur menschlichen Gesundheit zu leisten. Das Unternehmen wird ebenso weiterhin auf die Kundenbedürfnisse achten und seine Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich verbessern, um Kunden weltweit überlegene Lösungen anzubieten.Informationen zum Unternehmen:Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd. ist ein medizinisches High-Tech-Unternehmen, das von einem Team von Berufseinsteigern gegründet wurde. Mit seinem Hauptaugenmerk auf der Forschung und Entwicklung innovativer pränataler Reproduktionsgeräte und intelligenter Systeme, besitzt Diagens Biotechnology unabhängige Rechte an dem geistigen Eigentum. Das Unternehmen integriert Produktion, Marketing und Vertrieb und hält sich an die Vision "Better Inheritance of Life". Diagens Biotech engagiert sich für die Bewältigung zentraler technischer Herausforderungen im Bereich der menschlichen Reproduktionsgesundheit und bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für klinische Krankenhäuser, sowie Forschungsinstitute und die Öffentlichkeit.Weitere Informationen zu Diagens Biologics finden Sie unter: www.diagens.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vorstellung-des-metasight-g200-ein-revolutionares-chromosomales-karyotypisierungs-system-der-dritten-generation-das-die-globale-chromosomenanalyse-verandert-301798817.htmlPressekontakt:yifeizhang@diagens.comOriginal-Content von: Diagens Biotechnology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169550/5487650