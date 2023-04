Der DAX konnte am Freitag weiter ansteigen und direkt mit einem Gap-up in den Handel starten. Im Tageshoch wurden 15.841 Punkte erreicht, per Börsenschluss ging der DAX am Freitag bei 15.807 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Montag konnte der DAX zunächst weiter ansteigen und ein neues Jahreshoch bei 15.903 Punkten bilden. Gaps dienen oft als Anlaufmarken einer Kursbewegung und werden in der Regel zügig wieder geschlossen. Das Gap steht weiterhin ...

