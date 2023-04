Berlin (ots) -AVM integriert Zigbee ins Smart-Home-PortfolioMit dem neuen FRITZ!Smart Gateway unterstützt das FRITZ! Smart Home neben DECT ULE erstmals die Funktechnologie Zigbee. Insbesondere in der Lichtsteuerung eröffnen sich viele Möglichkeiten, da Nutzer nun Zigbee-LED-Lampen unterschiedlicher Hersteller nahtlos in ein bestehendes FRITZ!-Heimnetz integrieren können. Außerdem lassen sich über das neue FRITZ!Smart Gateway noch mehr DECT-Geräte wie Heizkörperregler, Steckdosen, Funktaster und LED-Lampen ins smarte Zuhause einbinden. Für die Kommunikation mit der FRITZ!Box verfügt das smarte Gateway über eine WLAN- und eine LAN-Schnittstelle, die ausschließlich für diese Verbindung konfiguriert sind. An der Steckdose ist das Gerät flexibel in jedem Raum platzierbar. Nach der Installation können Nutzer zuhause alle Zigbee- und DECT-Geräte bequem per Funktaster FRITZ!DECT 440, FRITZ!Fon oder fritz.box im Browser steuern - und mit der FRITZ!App Smart Home entspannt auch von unterwegs. Der integrierte USB-Port dient als Ladestation für mobile Geräte. Das FRITZ!Smart Gateway ist ab sofort zum Preis von 89 Euro (UVP) im Handel verfügbar.Einfache Einrichtung und leichte Übernahme von ZigbeeNeben dem Standard DECT ULE unterstützt das FRITZ!Smart Gatway auch Zigbee in der Version 3.0. Durch die Integration von Zigbee ist das Smart Home von FRITZ! kompatibel mit noch mehr Herstellern. Zigbee-LED-Lampen lassen sich - genau wie DECT-ULE-Geräte ganz einfach per Tastendruck ins FRITZ! Smart Home integrieren. Alle Geräte können zentral auf der FRITZ!Box-Oberfläche eingerichtet und per Browser und App von überall bedient werden. Auch Zigbee-LED-Lampen, die an anderer Basisstation angemeldet waren, lassen sich komfortabel über einen Assistenten oder aus den Werkseinstellungen ins FRITZ!-Smart-Home integrieren. Unter avm.de/gateway erhalten Anwender eine Liste mit kompatiblen Zigbee-Geräten, welche durch das FRITZ!Smart Gateway im Smart Home einer FRITZ!Box zusammenarbeiten.Die technischen Details von FRITZ!Smart Gateway- Ergänzt die FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.50 als Steuerzentrale im Smart Home- Zigbee-3.0-kompatibel, AES-128-Bit-Verschlüsselung- Unterstützt DECT ULE/HAN FUN- Ermöglicht Anmeldung aller Philips Hue LED-Lampen (Gen 3-6), IKEA Tradfri u. a. (Kompatibilitätsliste unter avm.de/gateway)- Erhöht die Anzahl verwendbarer DECT-ULE-Geräte im Smart Home der FRITZ!Box- Verbindet sich automatisch per WLAN oder LAN mit FRITZ!Box, keine Repeaterfunktion- 1x USB-Port mit Ladefunktion für mobile Geräte- Übersicht und einfache Bedienung aller angemeldeten Geräte auf der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche- Steuerung per FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Fon oder FRITZ!DECT 440- Assistent unterstützt bei der Integration von LED-Lampen, die an anderer Basisstation angemeldet sind- Neue Leistungsmerkmale über kostenlose UpdatesZur Presseinformation: avm.de/pi-fritzsmart-gatewayPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/5487663