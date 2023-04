EQS-News: Semodu AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung

Semodu AG: SEMODU AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt



17.04.2023 / 15:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Vorstand der SEMODU AG ("SEMODU") hat am 14. Dezember 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durchzuführen. Das Grundkapital der SEMODU wurde um bis zu 10% durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 1,08 € Mio. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und somit für weiteres organisches Wachstum der SEMODU verwendet werden.



Die Neuen Aktien werden mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2022 ab dem 1. Januar 2022 ausgestattet sein.



Das Angebot und der Verkauf der Neuen Aktien erfolgten ausschließlich an einen institutionellen Investor im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens.



Im Anschluss an die Privatplatzierung unterliegt SEMODU, vorbehaltlich bestimmter marktüblicher Ausnahmen, einem 90-tägigen Lock-up, d.h. einer Verpflichtung, u.a. keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen.



Die Kapitalerhöhung wurde am 08. März 2023 in das Handelsregister, eingetragen. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 1.118.000,00 €.





17.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com