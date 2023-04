DAX auf Jahreshoch - 16.000 Punkte im Blick

Zu Beginn der Handelswoche können DAX-Anleger ein neues Jahreshoch begrüßen. Mit zwischenzeitlich 15.885 Punkten robbt sich das heimische Börsenbarometer damit wieder an die psychologische 16.000-Punkte-Marke heran. Das Allzeithoch in Höhe von 16.290 Punkten rückt damit ebenfalls wieder in greifbare Nähe.

Neben den anhaltenden Diskussionen rund um die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik dürften Anleger auf die an Fahrt aufnehmende US-Bilanzsaison blicken. Rede durch EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Fokus - ZEW-Daten am Dienstag im Blick Aus Sicht des Wirtschaftsdatenkalenders blicken Börsianer am Montagabend (19:00 Uhr) auf eine Rede durch EZB-Präsidentin Christine Lagarde, welche es in gewohnter Manier nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen gilt.

Der Dienstag steht ganz im Zeichen chinesischer Wirtschaftsdaten. Neben der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts dürften die Einzelhandelsumsätze im Reich der Mitte von Interesse sein. Insbesondere nach Wegfall der Corona-Restriktionen dürften Anleger gespannt sein, ob die Konjunkturlokomotive China wieder an Tempo aufnehmen kann.

Ebenfalls für Aufmerksamkeit sollten die ZEW-Daten sorgen, welche einen Einblick in die aktuelle Lage in puncto Konjunkturerwartungen abgeben.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

