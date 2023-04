Berlin (ots) -Der Schauspieler Hardy Krüger hat im Interview auf rbb 88.8 offen über "Tabu-Themen" wie Tod, Verlust, Alkohol und Sucht gesprochen. Er sei seit elf Jahren trockener Alkoholiker, habe jetzt ein neues Leben, eine neue Partnerin und ein eigenes Café in Köpenick, das er gemeinsam mit seinen Kindern betreibe, sagte er in der Sendung "100% Promi" vom 16.4.Im Interview mit rbb 88.8-Moderatorin Marion Hanel beschreibt er dabei auch die Zeit nach dem plötzlichen Kindstod seines Sohnes im Jahr 2011:"Ich habe Jahre gebraucht, um danach wieder auf die Beine zu kommen. Wir wussten aber auch, dass jeder für sich einen Weg finden muss, damit umzugehen."Offen thematisiert er dabei seine Alkoholsucht, die er nach dem Tod seines Sohnes entwickelt habe und während der er bis zu sieben Flaschen Wein am Tag getrunken hat:"Ich war schon auf der anderen Seite, die haben mich zurückgeholt. (...) Es ist ein schmaler Grat zwischen Genuss und Sucht."Und weiter: "Ja, es ist jedoch schwierig, mit klarer Birne diesen ganzen Wahnsinn da draußen zu ertragen und das braucht viel Mut! Es gibt eine Million Gründe wieder anzufangen mit dem Alkohol (...), aber auch eine Million und einen Grund, es nicht zu tun!"Hardy Krüger, der sich seit dem Tod seines Vaters nichts mehr "Junior" nennt, spielt zurzeit die Rolle eines Staatsanwalts in der neuen Staffel der ARD-Serie "Rote Rosen".Das ganze Interview zum Nachhören gibt es hier:https://www.rbb888.de/programm/schema/100-prozent-promi.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5487683