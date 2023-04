© Foto: Michael Nagle - picture alliance / Xinhua News Agency



Während der DAX zu Handelsbeginn ein neues Jahreshoch markierte, mehren sich die pessimistischen Stimmen aus den USA, die eine harte Korrektur prognostizieren. Wie schlimm wird es?

Mike Wilson, der US-Aktienchef von Morgan Stanley, prognostiziert für den S&P 500 eine Korrektur um mehr als 20 Prozent. Er warnt vor einer Gewinnrezession aufgrund der Turbulenzen im Bankensektor.

Laut seinem Basisszenario werde der S&P 500 das Jahr bei 3.900 Punkten beenden. Wilsons Bären-Szenario liegt bei 3.600 und sein Bullen-Szenario bei 4.200 Punkten. Auf dem Weg dorthin rechnet er damit, dass der S&P 500 in diesem Zyklus einen Tiefpunkt von 3.000 bis 3.300 Punkten erreichen werde. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 20 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Trotz der aggressiven geldpolitischen Straffungskampagne der US-Notenbank Federal Reserve haben US-Aktien gut performt. Der S&P 500 ist seit Jahresbeginn um acht Prozent gestiegen, während der Nasdaq Composite im gleichen Zeitraum um rund 17 Prozent zugelegt hat.

Die zahlreichen Bankenzusammenbrüche im März und die darauf folgenden Ansteckungsängste bringen allerdings vermehrt Volatilität in den Markt.

"Wir sind Team Gewinnrezession. Ob wir also eine wirtschaftliche Rezession haben oder nicht, ist nicht so wichtig wie die Ertragsrezession", so Wilson bei Bloomberg TV. "Die Ertragslage ist weitaus schlechter, als der Konsens glaubt und der Stress im Bankensektor unterstützt diese Annahme."

Die Goldmänner erwarten, dass die Gewinne der US-Unternehmen den stärksten Rückgang seit Beginn der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 verzeichnen werden.

Und auch Troy Gayeski, Chefmarktstratege bei FS Investments, rät, nicht bis Mai zu warten, um aus dem Markt auszusteigen. In Bloombergs Podcast "What Goes Up" erklärt er, dass er für den S&P 500 einen Tiefpunkt bei etwa 3.200 Punkten erwarte. "Steigen Sie jetzt aus, denn dies ist nur eine weitere Bärenmarktrallye, die scheitern wird," so Gayeski. Seine Warnung entspricht einem Rückgang von etwa 27 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

"Zunächst einmal waren die stärksten Erholungen immer in Bärenmärkten zu verzeichnen", so Gayeski. "Normalerweise werden sie von technischen Faktoren angetrieben. Die jüngste war, dass sich die Inflation so weit verlangsamen wird, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben muss. Wir würden dann eine Rezession haben, die die Fed dazu veranlassen wird, die Zinsen schnell zu senken. Aber Rezessionen sind nicht schlecht für die Einnahmen oder Erträge? Das macht wirklich wenig Sinn."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion