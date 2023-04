© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst



Rezessionswarnungen wie die von der Federal Reserve lassen Anleger unruhig schlafen. Es gebe allerdings 15 Aktien mit zurzeit starken Aufwärtspotenzialen, die für entspannte Nächte sorgen könnten.

Die Experten von CNBC haben nach günstigen Aktien mit einem vielversprechendem Kurspotenzial im S&P 500, im Nasdaq Composite und im MSCI World gesucht.

Auf die Liste schafften es Aktien, die erstens zu einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Vergleich zu ihrem durchschnittlichen Fünfjahres-KGV gehandelt werden, zweitens von mindestens 40 Prozent der Analysten ein Kauf-Rating erhielten und drittens ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent oder mehr zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten aufweisen.

Die CNBC-Liste mit 15 Aktientipps Unternehmen Durchschnittliches 5-Jahres-KGV Abschlag zum 5-Jahres-KGV in % Buy-Rating in % Aufwärtspotenzial in % Broadwind 34,4 -65,3 100 250 First Solar 26,7 -8,2 50 175,7 Bel Fuse 16,6 -48,8 100 82 Lufthansa 25,3 -68,7 50 74,9 AIB Group 12 -40,8 81,3 67,1 Marathon Petroleum 10,3 -32 73,7 64,5 Harrow Health 110,1 -65,5 100 53,1 Valero Energy 157,1 -95 69,6 51,7 Commerzbank 17,9 -65,9 60 47,3 Schlumberger 20,4 -21 75 35,1 Exxon Mobil 15,6 -27 48,3 33,7 Renault 6,6 -42,2 55 33 Qantas Airways 25,4 -73,6 62,5 33 Enphase Energy 48,6 -28,2 61 31,1 Futu Holdings 20,2 -32,6 73,7 30,6

Quelle: FactSet

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion