Das Währungspaar EUR/USD konnte in der jüngsten Aufwärtsbewegung bis zum Verlaufshoch bei 1,107 USD zulegen, startete dann aber eine Korrektur. Diese läuft aktuell noch, EUR/USD steuert den 10er-EMA an. In diesem Bereich könnte sich eine neue Long-Chance ergeben. Zuvor hieß es im Insight: "Es sollte nun verstärkt auf Schwächesignale im EUR/USD geachtet werden. Risikofreudige Investoren könnten auch direkt eine Short-Position auf EUR/USD erwägen und ...

