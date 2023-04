EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

Adler Group S.A.: bestätigt das heutige Datum als das Transaction Effective Date gemäß den geänderten Anleihen



17.04.2023

Luxemburg, 17. April 2023 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") gibt bekannt, dass bestimmte Änderungen an jeder Serie der von der Adler Group begebenen und durch ihre hundertprozentige englische Tochtergesellschaft AGPS BondCo PLC ("AGPS") ersetzten Anleihen (wie nachstehend definiert) mit dem heutigen Datum ("Transaction Effective Date") wirksam geworden sind.

Am 26. Januar 2023 leitete die AGPS einen Restrukturierungsplan gemäß Part 26A des English Companies Act ein, um die Änderung der folgenden Anleiheserien zu erleichtern:

€400.000.000 1,500 % p.a., fällig 2024 (ISIN: XS1652965085);

€400.000.000 3,250 % p.a., fällig 2025 (ISIN: XS2010029663);

€700.000.000 1,875 % p.a., fällig 2026 (ISIN: XS2283224231);

€400.000.000 2,750 % p.a., fällig 2026 (ISIN: XS2248826294);

€500.000.000 2,250 % p.a., fällig 2027 (ISIN: XS2336188029); und

€800.000.000 2,250 % p.a., fällig 2029 (ISIN: XS2283225477) (zusammen, die "Anleihen").

Am 20. Februar 2023 reichte die AGPS beim High Court of Justice of England and Wales (das "Gericht") ein sog. Explanatory Statement ein, in dem bestimmte Änderungen für jede Serie der Anleihen vorgeschlagen wurden (die "vorgeschlagenen Änderungen"). Am 12. April 2023 erließ das Gericht eine Verfügung zur Genehmigung der vorgeschlagenen Änderungen (die "Sanction Order").

Im Anschluss an die Sanction Order und gemäß den Bedingungen jeder Serie der Anleihen bestätigt die Adler Group hiermit das heutige Datum als das Transaction Effective Date (wie in jeder Serie der Schuldverschreibungen definiert), an dem die vorgeschlagenen Änderungen jeder Serie der Anleihen vorbehaltlos umgesetzt wurden.

Kontakt

Investor Relations:

T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E investorrelations@adler-group.com

17.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

