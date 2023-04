Virgin Media O2 hat Mavenir, den Network Software Provider, der mit in jeder Cloud einsetzbaren Cloud-nativen Lösungen die Zukunft der Netzwerke gestaltet, als Anbieter für sein Open Radio Access Network (Open RAN) ausgewählt. Mavenir wird außerdem als Hauptintegrator seine Open virtualised Radio Access Network-Lösung (Open vRAN) für Standorte im Netzwerk von Virgin Media O2 bereitstellen.

Virgin Media O2 wird gemeinsam mit Mavenir im Rahmen seiner Netzwerkentwicklungspläne eine skalierbare Open vRAN-Lösung ausrollen und eine flexiblere und Cloud-native Architektur einführen.

Die Open vRAN-Lösung von Mavenir wurde von Grund auf als Cloud-native Lösung mit vollständig in Containern organisierten Mikroservices entwickelt. Sie kann daher problemlos in jeder Cloud eingesetzt werden. Die Open vRAN O-RAN-konforme Lösung von Mavenir basiert auf offenen Schnittstellen und unterstützt O-RAN Split 7.2x und Split 2.

Das System wird außerdem in Distributed Unit (DU) und Centralised Unit (CU) unterteilt. Diese Einheiten sind als Container-Netzwerkfunktionen konzipiert, die auf Commercial Off the Shelf (COTS) Hardware mit Intel-Prozessoren laufen.

Die vRAN-Lösung wurde für die gleichzeitige Unterstützung mehrerer Fronthaul-Splits entwickelt und verfügt über eine herstellerunabhängige und zukunftsfähige Architektur, die die Netzinfrastrukturressourcen von Virgin Media O2 nutzt.

Das Open RAN-System von Mavenir wird aus vollständig virtualisierter L1- und L2-vRAN-SW bestehen und auf Intel Xeon Scalable Prozessoren sowie dem Intel vRAN Accelerator ACC100 und Intel Ethernet-Adaptern der 800er Serie laufen. Die Lieferung wird außerdem die OpenBeam-Funkgeräte von Mavenir enthalten, einschließlich Massive MIMO, O-RAN-basierte Funkeinheiten (O-RU) von Drittanbietern für offenes Fronthaul, Netzwerküberwachung und -optimierung.

Jeanie York, Chief Technology Officer bei Virgin Media O2, sagte: "Durch die Digitalisierung unserer Netze integrieren wir unsere Infrastruktur nahtlos und können dadurch mehr Wert aus unseren bestehenden Assets ziehen. Durch die erstmalige Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Mavenir auf das RAN werden wir eine zukunftssichere Open vRAN-Architektur aufbauen und die Vorteile einer offenen Schnittstelle für mehrere Anbieter nutzen können, während wir gleichzeitig schnell von einer End-to-End-Netzwerklösung profitieren."

Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir, sagte: "Der Cloud-native Open vRAN-Ansatz von Mavenir erschließt neue Wege für automatisierte Netzwerke, die den heutigen und zukünftigen Anwendungsfällen und Datenanforderungen gerecht werden und die Netzwerkelastizität, ihre Flexibilität und eine optimale Automatisierung fördern. Das OpenBeam-Funkportfolio von Mavenir ergänzt die umfassenden Spektrumsanforderungen von Virgin Media O2 perfekt und wir freuen uns darauf, eine aktive Rolle bei der Automatisierung und Offenheit von Netzwerken im RAN zu spielen."

Cristina Rodriguez, Vice President Network und Edge Group bei Intel, sagte: "Ein offenes und virtualisiertes RAN ist die Zukunft: ein flexibles und skalierbares Software-definiertes Netzwerk. Wir von Intel freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mavenir und Teil der technologischen Reise von Virgin Media O2 zu sein. Gemeinsam können wir Innovationen schaffen, Leistung erzielen und nachhaltige Netzwerke entwickeln."

