Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -WekaIO (WEKA), der Anbieter von Datenplattformen für leistungsintensive Workloads, gab seine Auszeichnung als "Customers' Choice" im Gartner® Peer Insights Voice of the Customer-Report des Jahres 2023 in der Kategorie "Distributed File Systems and Object Storage" (Verteilte Dateisysteme und Objektspeicher) bekannt."WEKA fühlt sich geehrt über die Auszeichnung als Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher, die auf den ehrlichen Bewertungen unserer Kunden basiert. Wir sind die Kunden sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns ihr Feedback und ihre Erfahrungen mitzuteilen", so Liran Zvibel, Mitbegründer und Geschäftsführer von WEKA. "Wir sind stolz und fühlen uns geehrt angesichts des überwältigend positiven Feedbacks, das unserer Meinung nach bestätigt, dass WEKA sein Ziel, ein hervorragendes Produkt- und Support-Erlebnis zu bieten, das unsere Kunden begeistert, gut umsetzt."Gartner definiert den Markt für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher als Software- und Hardware-Appliance-Produkte, die Objekt- und/oder Scale-Out-Technologien für verteilte Dateisysteme anbieten, um die Anforderungen an das Wachstum unstrukturierter Daten zu erfüllen. WEKA hat die Auszeichnung "Customers' Choice" von Gartner Peer Insights erhalten, die auf dem Feedback und den Bewertungen von verifizierten WEKA-Kunden basiert, die Erfahrungen mit WekaFS haben, der zentralen verteilten Dateisystemtechnologie, auf der die WEKA® Data Platform aufbaut.Die WEKA Data Platform wurde speziell dafür entwickelt, große unstrukturierte Datensätze zu bewältigen und leistungsintensive Workloads zu optimieren. Es verwandelt stagnierende Datensilos in dynamische Datenleitungen und trägt dazu dabei, komplexe Datenprobleme zu lösen und bietet 10- bis 100-fache Leistungsverbesserungen, unabhängig davon, ob sie vor Ort, in der Cloud, an der Edge oder in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen eingesetzt wird.Die WEKA-Plattform wurde während des 18-monatigen Bewertungszeitraums, der am 31. Januar 2023 endete, 50 Mal bewertet, wobei 99 % die Bereitschaft signalisiert haben, sie weiterzuempfehlen. WEKA erhielt insgesamt fünf von fünf Sternen und in der Kategorie "Kundenserviceerlebnis" fünf von fünf Sternen."WEKA hat einen Wandel herbeigeführt und die Konsolidierung einer großen Anzahl von Dateien und Objekten auf unserem Bestand auf einer einzigen, leistungsstarken Plattform ermöglicht. Die Metadaten-Performance, insbesondere beim Erstellen von Dateien, ist hervorragend und ermöglicht bei Bedarf eine schnelle Aufnahme sehr großer Mengen kleinerer Dateien." - Teamleiter für Infrastrukturdienste bei der RegierungEin kostenloses Exemplar des "Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Distributed File Systems and Object Storage"-Reports 2023 können Sie bei WEKA erhalten (Registrierung erforderlich): https://www.weka.io/lp/weka-named-a-2023-customers-choice-by-gartner-peer-insights/Wenn Sie weiteres Kundenfeedback über die WEKA-Plattform lesen möchten, besuchen Sie bitte das Profil von WEKA auf der Seite von Gartner Peer Insights: https://www.gartner.com/reviews/market/distributed-file-systems-and-object-storage/vendor/weka/product/wekafsGARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke der Gartner, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und auf internationaler Ebene. PEER INSIGHTS ist eine eingetragene Handelsmarke der Gartner, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Sie werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgelisteten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seiner Tochtergesellschaften dar. Gartner unterstützt keinen der Anbieter, Produkte und Dienstleistungen, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, dessen Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Informationen zu WEKAWEKA führt ein Umdenken in der Art und Weise, wie Daten gespeichert, verwaltet und verarbeitet werden, herbei. Wir helfen Unternehmen, ihre traditionellen, stagnierenden Datensilos in dynamische Datenpipelines zu verwandeln, die nahtlos und nachhaltig Workloads der nächsten Generation wie KI, ML und HPC unterstützen. Die WEKA® Data Platform ist eine softwaredefinierte Lösung, die speziell für eine hybride Cloud-Welt und das KI-Zeitalter entwickelt wurde. Die fortschrittliche Cloud-native Architektur ist für die Lösung komplexer Datenherausforderungen optimiert und bietet 10- bis 100-fache Leistungsverbesserungen für Workloads der nächsten Generation, unabhängig davon, ob sie vor Ort, in der Cloud, an der Edge oder in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen ausgeführt werden. WEKA verhilft führenden globalen Unternehmen - darunter acht der Fortune-50-Unternehmen - zu Durchbrüchen in der Forschung und Entdeckung und beschleunigt die Geschäftsergebnisse. Das Unternehmen ist in über 20 Ländern tätig und wird von Dutzenden von erstklassigen Investoren unterstützt. 