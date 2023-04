Goldprojekt in bester Lage: Sonoro Gold: Couloir Capital sieht Potential von +250%

Anzeige / Werbung

Sonoro's Cerro Caliche Gold-Projekt in Mexiko befindet sich umringt namhafter Gold-Lagerstätten, wie La Colorada von Argonaut Gold, Mercedes von Bear Creek oder Santa Gertrudis von Agnico Eagle.



Die Analysten von Couloir Capital haben einen genauen Blick auf Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) geworfen und dabei eine erhebliche Unterbewertung der Aktie festgestellt. Sie versehen das Unternehmen mit einem klaren Buy-Rating und sehen den fairen Preis der Aktie bei 0,32 Kanadischen Dollar (CAD). Bezogen auf den aktuellen Kurs der Sonoro-Gold-Aktie von lediglich 0,09 CAD ergibt sich somit ein Aufwärtspotential von 259,75 Prozent.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Sonoro Gold und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/sonoro oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Es ist nicht die erste Analyse, die Couloir Capital für Sonoro Gold vorstellt. Schon in ihrer letzten Untersuchung hatten die Analysten die Gesellschaft mit einem klaren Buy-Rating versehen und eine Unterbewertung der Aktie festgestellt.



Da der Kurs in der Zwischenzeit jedoch weiter nachgegeben hat, sich für Couloir Capital allerdings kein Grund ergab, von seiner positiven Einschätzung abzurücken, beginnen die Analysten ihre aktuelle Studie mit der Bemerkung, dass die Kaufopportunität für die Anleger bei Sonoro Gold nochmals deutlich größer geworden ist.



Sonoro Gold ist aktuell massiv unterbewertet

An der positiven Einschätzung aus der Erstbegutachtung hält Couloir Capital fest und billigt der Sonoro-Gold-Aktie in den nächsten zwölf Monaten ein großes Aufwärtspotential zu. Begründet wird diese Bewertung vor allem mit der überarbeiteten vorläufigen technischen Machbarkeitsstudie. Sie hat im Vergleich zur vorherigen Studie deutliche Verbesserungen aufgezeigt.



So hat sich beispielsweise der Goldgehalt der abgeleiteten Ressource von 0,41 g/t auf 0,44 g/t erhöht. Nahezu verdoppelt hat sich die Zahl der Unzen in der nächst höheren Kategorie der gemessen und angezeigten Ressource. Sie stieg von 71.000 auf 140.000 Unzen Gold an. Dabei verweisen die Couloir-Capital-Analysten darauf, dass derzeit lediglich 30 Prozent des Cerro-Caliche-Goldprojekts mit Bohrungen exploriert worden sind.



Für die mittelfristige Zukunft erwarten die Analysten mehrere Trigger, welche die Aktie auf deutlich höhere Kursniveaus hieven könnten. Zu nennen ist hier an erster Stelle die endgültige Genehmigung für den Bergbau. Sie wurde von Sonoro Gold im vergangenen Jahr beantragt und derzeit wird der Antrag durch die zuständigen mexikanischen Behörden geprüft.









An der positiven Einschätzung aus der Erstbegutachtung hält Couloir Capital fest und billigt der Sonoro-Gold-Aktie in den nächsten zwölf Monaten ein großes Aufwärtspotential zu.

Beflügeln könnte den Aktienkurs auch die Nachricht, dass Sonoro Gold sich mit seinen Banken und anderen Kapitalgebern auf eine Finanzierung des Minenprojekts verständigt hat. Danach dürfte der Aufbau der Mineninfrastruktur schnell anlaufen und auch dieses Element sollte mit dazu beitragen, dass Sonoro Gold in der Wahrnehmung der Anleger von einem Explorationsunternehmen über die kurze Zwischenstufe des Minenentwicklers zu einem Goldproduzenten aufsteigen wird.



Couloir Capital sieht vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung keinen Grund, sein Rating zu verändern. Sonoro Gold wird deshalb auch weiterhin mit einem klaren Buy-Rating bewertet. Verändert haben die Analysten jedoch ihr Kursziel. Es lag in der vorangegangenen Studie bei 0,26 CAD und wurde nun um 23,08 Prozent auf 0,32 CAD angehoben.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Sonoro Gold Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Sonoro Gold Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: CA0084741085,CA07380N1042,XD0002747026,CA04016A1012,CA83571A1021