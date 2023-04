Es ist soweit! Am 15. April gingen in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Über 50 Jahre Protest von Millionen Bürgerinnen und Bürgern gegen Atomenergie haben sich gelohnt. Erneuerbare Energien sind jetzt endlich weltweit auf dem Vormarsch. Global wird weit mehr Geld in die Erneuerbaren investiert als in die alte fossil-atomare Energiewirtschaft. Die Anti-Atomkraft-Bewegung […]Es ist soweit! Am 15. April gingen in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Über 50 Jahre Protest von Millionen Bürgerinnen und Bürgern gegen Atomenergie haben sich gelohnt. Erneuerbare Energien ...

