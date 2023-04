ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Netflix vor Quartalszahlen von 291 auf 331 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In seinen Gesprächen mit Investoren des Streamingdienstes hätten fast alle eine positive Haltung eingenommen, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für die durchschnittlichen Umsätze pro Nutzer sowie die Margen an./ajx/la



ISIN: US64110L1061