Forscher wollten herausfinden, was die KI mit einem Satelliten macht, wenn sie für 24 Stunden die Kontrolle über ihn bekommt. Sie soll dafür sorgen, dass chinesische Satelliten effizienter arbeiten. Forscher von der chinesischen Wuhan University haben einen Satelliten 24 Stunden lang von einer KI steuern lassen. Die KI hat den erdnahen Satelliten in dieser Zeit dazu angewiesen, Ziele in Indien und Japan näher zu ...

