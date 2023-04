Hecla Mining (NYSE HL / WKN 854693), der größte Silberproduzent der USA, hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 4.041.878 Unzen Silber gefördert, was einem Anstieg von22% zum Vorjahreszeitraum entspricht. Gegenüber dem vierten Quartal 2022 - 3.663.433 Unzen - ergibt sich ein Plus von 10%.Die Goldproduktion, teilte der Konzern zudem mit, betrug im ersten Quartal dieses Jahres 39.571 Unzen, was einen Rückgang von 5% im Vergleich zu den ...

