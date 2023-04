Der DAX hat die frische Handelswoche mit einem neuen Jahreshoch begrüßt. Am Montagmorgen kletterte der deutsche Leitindex über die 15.900-Punkte-Marke. Ob es aus technischer Sicht so schwungvoll weitergeht beim DAX, verrät Samir Boyardan von den HeavytraderZ. Der Trader analysiert im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV außerdem die Entwicklung des Dow Jones und S&P 500. Mit Blick auf die USA ist auch die dort angelaufene Bilanzsaison ein Thema. Die guten Q1-Ergebnisse von JP Morgan haben die Ängste rund um eine zweite Finanzkrise nicht wieder aufflammen lassen. Aber was wird Goldmann Sachs berichten? Und wie positionieren sich Anleger am besten bei den Banken? Das und mehr zum Bitcoin erfahren Sie im Interview. Wo seht ihr den Bitcoin? Schreibt es gerne in die Kommentare ??????