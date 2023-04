Euro-Wechselkurs auf Jahreshöchststand - Trendwende nach 20-Jahres-Tief in 2022?

Werbung







In der Reaktion auf die US-Verbraucherpreisdaten am Mittwoch, stieg der Euro auf den höchsten Stand seit Anfang Februar. Nachdem heute die italienischen Zahlen veröffentlich wurden, fällt der Wechselkurs dann aber am Montagvormittag vorerst zurück.



Zum Wochenstart stehen die Devisenmärkte im Fokus. Der Euro zeigte sich nach den Inflationsdaten aus den USA am vergangenen Mittwoch sehr stabil und stieg auf ein neues Einjahreshoch von 1,1076 USD. Die italienischen Verbraucherpreise fielen im März auf 7,6 Prozent, wie am heutigen Montag bekanntgegeben wurde. Damit sinkt die dortige Inflation auf die niedrigste Rate seit Mai 2022. Der Wert war geringfügig niedriger ausgefallen als ursprünglich mit 7,7% angekündigt. Der Euro notiert im bisherigen Intra-Day-Tief mit 1,0962 USD.



