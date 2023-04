Die Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, aktuell aber in einer Korrektur. Dabei haben die Papiere den 10er-EMA im Tageschart erreicht, der übliche Long-Bereich. In den Vormonaten sind die Korrekturen bei den Aktien der Deutsche Telekom immer wieder im Bereich um den 10er-EMA im Tageschart ausgelaufen, bevor dann der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen wurde. Aktuell tendieren die Papiere der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...