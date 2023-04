Pressemitteilung der UBM Development AG:

UBM Development bestätigt Ergebnis und starke Bilanz

- € 1,10 Dividende pro Aktie für 2022- € 27,1 Mio. Nettogewinn - trotz Flaute am Transaktionsmarkt- Halbe Mrd. Eigenkapital und € 323 Mio. Cash als Wettbewerbsvorteil- Über 250.000 m² in Holzbauweise bis 2026 - am Weg zum führenden Holzbau Developer- Schwieriges erstes Halbjahr 2023 und Aufhellung im zweiten Halbjahr erwartet

Die UBM Development AG erwirtschaftete 2022 ein Ergebnis vor Steuern von € 31,5 Mio. und einen Gewinn pro Aktie von € 2,25. Angesichts der kompletten Flaute am Transaktionsmarkt im zweiten Halbjahr stellen € 27,1 Mio. Nettogewinn ein mehr als respektables Ergebnis dar. Mitverantwortlich für die Ergebnis-Halbierung im Vergleich zum Vorjahr sind auch Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen und Übergaben, mit denen bis zum Jahresende 2022 gerechnet wurde. "Die UBM hat relative Stärke in einem ...

