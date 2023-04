Die JES.Group ist auftragstechnisch mit über 900 realisierten Aufdachphotovoltaikanlagen im ersten Quartal gut ins neue Jahr gestartet und plant den Bau von weiteren 4.000 Photovoltaikanlagen im Gesamtjahr 2023. "Um unser hohes Auftragsvolumen auch in Zukunft zügig abwickeln zu können, investieren wir weiter in unsere Logistik und Struktur. So werden wir bis Ende des Monats unsere neue Lagerhalle fertigstellen und sind zudem in allen Bereichen auf der Suche nach weiteren Mitarbeiter:innen", so JES.Group-Geschäftsführer Jonas Holtz.

Zur Finanzierung des Erwerbs von Aufdachphotovoltaikanlagen bietet die JES.Group über ihre Tochtergesellschaft JES.GREEN Invest GmbH gegenwärtig eine neue fünfjährige Anleihe 2023/28 ...

