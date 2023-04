Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Madonna, die Queen of Pop hat einen, aber auch die Schauspielerin Eva Longoria, das Model Claudia Schiffer und viele andere Frauen mehr: Nein, nicht was Sie jetzt denken, ich rede gerade vom Jagdschein. Den machen immer mehr Frauen - und warum das gerade so voll im Trend liegt, verrät Ihnen (zum Girls'Day am 27. April) Oliver Heinze.Sprecher: Fast ein Drittel der Jagdschüler sind inzwischen weiblich und büffeln in ihrer Freizeit fürs sogenannte "Grüne Abitur", um den Jagdschein zu machen.O-Ton 1 (Katharina Heß, 17 Sek.): "Man muss in sechs Fächern eine staatliche Prüfung abgelegen, und das schriftlich und mündlich und dazu kommt natürlich noch die Schießprüfung. Ich habe zeitweise von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr abends gelernt und vor allem vor den mündlichen Prüfungen war ich doch sehr aufgeregt. Also man nennt es nicht umsonst das grüne Abitur. (lacht)"Sprecher: Sagt Katharina Heß vom Deutschen Jagdverband. Sie ist die einzige Jägerin in ihrer Familie und wurde mit Anfang 20 durch ihren Freundeskreis auf den Geschmack gebracht.O-Ton 2 (Katharina Heß, 25 Sek.): "Ich hatte dadurch die Möglichkeit, öfter mal als Treiberin an Gesellschaftsjagden teilzunehmen. Also das heißt, man darf noch nicht schießen, aber man ist eben dabei, um die Jagd zu unterstützen. Mich haben schon immer die heimischen Tier- und Pflanzenarten interessiert und das Wissen darüber. Und natürlich ist Wildfleisch die nachhaltigste Form des Fleischkonsums. Das ist bei den Jagdschülerinnen und Jagdschülern auf Top-3 der Gründe, den Jagdschein zu machen."Sprecher: Den hat sie zwar längst in der Tasche, trotzdem wagt sie sich im Moment noch nicht allein auf die Pirsch.O-Ton 3 (Katharina Heß, 22 Sek.): "Bisher habe ich hauptsächlich erfahrene Jägerinnen und Jäger begleitet. Ich liebe es einfach, Zeit in der Natur zu verbringen, einfach ein paar Stunden im Wald sitzen, Tiere beobachten. Und natürlich gehört auch zur Jagd, dass Jägerinnen und Jäger in den Wald gehen und Müll sammeln, oder Reviereinrichtungen bauen, wie Hochsitze oder in Schuss halten und im Wald nach dem Rechten sehen."Sprecher: Die Jagd ist also extrem vielseitig - und reinschnuppern ist natürlich für alle Geschlechter immer möglich.O-Ton 4 (Katharina Heß, 13 Sek.): "Viele Jägerinnen und Jäger nehmen gern Gäste mit ins Revier um ihnen ihr Handwerk zu zeigen. Zudem gibt es seit über 30 Jahren die Bildungsinitiative Lernort Natur. Die richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, um ihnen die Jagd näher zu bringen."Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos über Lernort Natur und die kostenlose Download-Broschüre "Der Weg zum Jagdschein" gibt's auf der DJV-Webseite unter Jagdverband.de.Pressekontakt:Torsten ReinwaldTel.:030/2091394-23Mail: pressestelle@jagdverband.deOriginal-Content von: Deutscher Jagdverband e.V. (DJV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54673/5487821